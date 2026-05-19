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Por motivos personales, Danielo Núñez se aleja por un tiempo del cargo de entrenador de Cerro Largo

Desde este martes, el conductor ya no estará al frente del plantel y su intención es regresar para el Torneo Clausur

19 de mayo de 2026 8:25 hs
Danielo Núñez

Danielo Núñez

Leonardo Carreño

El entrenador de Cerro Largo FC, Danielo Núñez, histórico DT del equipo arachán, se alejará por un tiempo del cargo por motivos personales, por lo que dejará de dirigir en el Torneo Intermedio.

Desde este martes, el conductor ya no estará al frente del plantel y su intención es regresar para el Torneo Clausura.

El equipo seguirá a cargo de su cuerpo técnico, con Ignacio Ordoñez como entrenador interino al mando, con Juan Jacinto Rodríguez y el profesor Mateo Caballero como asistentes.

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Núñez no quiso dar detalles del tema, el que consideró “sensible”, y declaró en las últimas horas que deja su cargo por “temas personales”, los que “no se pueden postergar”.

El equipo arachán comenzó el Torneo Intermedio con derrota ante el campeón del Torneo Apertura, Racing.

Cerro Largo volverá a jugar el próximo sábado 23 de mayo cuando reciba a Boston River en Melo.

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