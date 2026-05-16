Peñarol venció 2-1 a Liverpool este sábado por la noche en el Campeón del Siglo por la primera fecha del Torneo Intermedio, para ganar por segunda vez consecutiva y romper una racha de 56 días sin victorias en el Campeón del Siglo, donde había ganado por última vez en la fecha 7 del Apertura ante Cerro.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la victoria de Peñarol ante Liverpool: el Carbonero le pisa los talones a Racing
La victoria del Carbonero no solo es clave para arranque con el pie derecho el Intermedio, sino que también deja al equipo de Diego Aguirre bien parado en la Tabla Anual