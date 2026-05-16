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El Observador / TORNEO INTERMEDIO

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la victoria de Peñarol ante Liverpool: el Carbonero le pisa los talones a Racing

La victoria del Carbonero no solo es clave para arranque con el pie derecho el Intermedio, sino que también deja al equipo de Diego Aguirre bien parado en la Tabla Anual

16 de mayo de 2026 20:58 hs
Jesús Trindade celebra su gol ante Liverpool

Jesús Trindade celebra su gol ante Liverpool

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Peñarol venció 2-1 a Liverpool este sábado por la noche en el Campeón del Siglo por la primera fecha del Torneo Intermedio, para ganar por segunda vez consecutiva y romper una racha de 56 días sin victorias en el Campeón del Siglo, donde había ganado por última vez en la fecha 7 del Apertura ante Cerro.

La victoria del Carbonero no solo es clave para que arranque con el pie derecho el segundo torneo corto del año, sino que también deja al equipo de Diego Aguirre bien parado en la Tabla Anual.

A falta del partido de Racing contra Cerro Largo, que se enfrentarán este domingo a las 15:00, el Aurinegro quedó a un punto de la Escuelita en la acumulada.

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