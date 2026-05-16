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Los convocados de Peñarol y Liverpool para el partido de este sábado por la primera fecha del Torneo Intermedio; mirá las listas de Diego Aguirre y Jorge Fossati

Peñarol y Liverpool debutan este sábado en el Torneo Intermedio 2026; mirá los convocados

16 de mayo de 2026 14:30 hs
Diego Aguirre y Facundo Batista

Diego Aguirre y Facundo Batista

Foto: Juan Mabromata/AFP

Diego Aguirre, DT de Peñarol, y Jorge Fossati, entrenador de Liverpool, dieron las listas de convocados para el partido que ambos equipos disputarán este sábado a las 18:30 por la primera fecha del Torneo Intermedio en el Campeón del Siglo.

Los convocados de Peñarol

La lista de Peñarol tiene como principales bajas las de Mauricio Lemos, quien se lesionó en el último partido y esperan que esté ante Corinthians el próximo jueves por Copa Libertadores, y la del argentino Eric Remedi.

Boston River vs Peñarol Torneo Apertura Mauricio Lemos
Mauricio Lemos

Mauricio Lemos

El probable equipo de Aguirre para este sábado es con Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez; Diego Laxalt, Facundo Batista y Matías Arezo.

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En lugar de Laxalt en las prácticas, Diego Aguirre también utilizó a Gastón Togni, y esa sería, hasta ahora, la única duda de los 11 titulares ante Liverpool.

La lista de convocados de Peñarol

Goleros:

Sebastián Britos

Washington Aguerre

Defensas:

Lucas Ferreira

Facundo Álvez

Franco Escobar

Kevin Rodríguez

Maximiliano Olivera

Matías González

Lucas Hernández

Ignacio Alegre

Brian Barboza

Volantes:

Diego Laxalt

Nicolás Fernández

Tomás Olase

Germán Barbas

Jesús Trindade

Gastón Togni

Stiven Muhlethaler

Leandro Umpiérrez

Delanteros:

Facundo Batista

Abel Hernández

Matías Arezo

Los convocados de Liverpool

Jorge Fossati también dio la lista de convocados para este sábado, contando con sus principales figuras a la orden.

20260419 Ruben Bentancourt Nacional Liverpool Torneo Apertura 2026. Foto Dante Fernández Focouy (4)
Ruben Bentancourt

Ruben Bentancourt

El último antecedente es favorable para los de Belvedere que el pasado 13 de abril le ganaron 2-0 a los aurinegros en el Campeón del Siglo, con Gustavo Ferrín como DT interino.

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