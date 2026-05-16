Los convocados de Peñarol y Liverpool para el partido de este sábado por la primera fecha del Torneo Intermedio; mirá las listas de Diego Aguirre y Jorge Fossati

Diego Aguirre, DT de Peñarol, y Jorge Fossati, entrenador de Liverpool, dieron las listas de convocados para el partido que ambos equipos disputarán este sábado a las 18:30 por la primera fecha del Torneo Intermedio en el Campeón del Siglo.
Los convocados de Peñarol
La lista de Peñarol tiene como principales bajas las de Mauricio Lemos, quien se lesionó en el último partido y esperan que esté ante Corinthians el próximo jueves por Copa Libertadores, y la del argentino Eric Remedi.
Boston River vs Peñarol Torneo Apertura Mauricio Lemos
FOTO: DANTE FERNÁNDEZ / FOCOUY
El probable equipo de Aguirre para este sábado es con Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez; Diego Laxalt, Facundo Batista y Matías Arezo.
En lugar de Laxalt en las prácticas, Diego Aguirre también utilizó a Gastón Togni, y esa sería, hasta ahora, la única duda de los 11 titulares ante Liverpool.
La lista de convocados de Peñarol
Goleros:
Sebastián Britos
Washington Aguerre
Defensas:
Lucas Ferreira
Facundo Álvez
Franco Escobar
Kevin Rodríguez
Maximiliano Olivera
Matías González
Lucas Hernández
Ignacio Alegre
Brian Barboza
Volantes:
Diego Laxalt
Nicolás Fernández
Tomás Olase
Germán Barbas
Jesús Trindade
Gastón Togni
Stiven Muhlethaler
Leandro Umpiérrez
Delanteros:
Facundo Batista
Abel Hernández
Matías Arezo
Los convocados de Liverpool
Jorge Fossati también dio la lista de convocados para este sábado, contando con sus principales figuras a la orden.
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Foto: Dante Fernández/Focouy
El último antecedente es favorable para los de Belvedere que el pasado 13 de abril le ganaron 2-0 a los aurinegros en el Campeón del Siglo, con Gustavo Ferrín como DT interino.