Los convocados de Peñarol y Liverpool para el partido de este sábado por la primera fecha del Torneo Intermedio; mirá las listas de Diego Aguirre y Jorge Fossati

Diego Aguirre, DT de Peñarol , y Jorge Fossati, entrenador de Liverpool, dieron las listas de convocados para el partido que ambos equipos disputarán este sábado a las 18:30 por la primera fecha del Torneo Intermedio en el Campeón del Siglo.

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La lista de Peñarol tiene como principales bajas las de Mauricio Lemos , quien se lesionó en el último partido y esperan que esté ante Corinthians el próximo jueves por Copa Libertadores, y la del argentino Eric Remedi .

El probable equipo de Aguirre para este sábado es con Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez; Diego Laxalt, Facundo Batista y Matías Arezo.

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En lugar de Laxalt en las prácticas, Diego Aguirre también utilizó a Gastón Togni, y esa sería, hasta ahora, la única duda de los 11 titulares ante Liverpool.

La lista de convocados de Peñarol

Goleros:

Sebastián Britos

Washington Aguerre

Defensas:

Lucas Ferreira

Facundo Álvez

Franco Escobar

Kevin Rodríguez

Maximiliano Olivera

Matías González

Lucas Hernández

Ignacio Alegre

Brian Barboza

Volantes:

Diego Laxalt

Nicolás Fernández

Tomás Olase

Germán Barbas

Jesús Trindade

Gastón Togni

Stiven Muhlethaler

Leandro Umpiérrez

Delanteros:

Facundo Batista

Abel Hernández

Matías Arezo

Los convocados de Liverpool

Jorge Fossati también dio la lista de convocados para este sábado, contando con sus principales figuras a la orden.

20260419 Ruben Bentancourt Nacional Liverpool Torneo Apertura 2026. Foto Dante Fernández Focouy (4) Ruben Bentancourt Foto: Dante Fernández/Focouy

El último antecedente es favorable para los de Belvedere que el pasado 13 de abril le ganaron 2-0 a los aurinegros en el Campeón del Siglo, con Gustavo Ferrín como DT interino.