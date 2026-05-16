Dónde está el monte de yerba mate más austral del mundo

Aunque la yerba mate forma parte de la vida cotidiana de millones de personas en Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, pocos saben que el monte natural de yerba mate más austral del mundo se encuentra en Uruguay. Se trata de pequeñas poblaciones silvestres de Ilex paraguariensis que sobreviven en zonas protegidas del noreste uruguayo, especialmente en los departamentos de Tacuarembó y Cerro Largo.

La existencia de estos ejemplares llamó la atención porque la planta suele asociarse a regiones subtropicales más cálidas. Sin embargo, en Uruguay logró mantenerse en quebradas húmedas y montes ribereños protegidos de las heladas intensas, un ambiente que le permitió adaptarse y desarrollarse naturalmente. Según investigaciones y relevamientos de la empresa forestal UPM Forestal Oriental, estas poblaciones fueron identificadas en áreas conservadas de Cerro del Arbolito, en Tacuarembó, y Arévalo, en Cerro Largo.

La yerba mate tiene origen en los pueblos guaraníes y, con el paso del tiempo, se transformó en uno de los símbolos culturales más fuertes de la región del Río de la Plata. Aunque Uruguay es el país con mayor consumo per cápita de mate del mundo, históricamente dependió de la importación de yerba desde Brasil, Argentina y Paraguay.

La particularidad de estos montes naturales es que representan uno de los límites australes donde la especie logra crecer de manera espontánea. Los especialistas remarcan que las bajas temperaturas y las heladas dificultan el desarrollo de cultivos industriales en territorio uruguayo, razón por la cual estas poblaciones nativas son consideradas excepcionales.

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Además, la planta no se presenta como un arbusto bajo, como suele verse en plantaciones comerciales, sino como uno que puede alcanzar entre 15 y 20 metros de altura dentro del monte nativo.

¿Cómo llegar al monte de yerba mate más austral del mundo?

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El bosque natural de yerba mate más austral de Uruguay se encuentra en zonas rurales de los departamentos de Tacuarembó y Cerro Largo, en el noreste del país. Desde Montevideo, el acceso más habitual es por la ruta 5 hasta Tacuarembó, un trayecto de aproximadamente 390 kilómetros que demanda entre cinco y seis horas en auto.