River Plate vuelve a exigir el pago a Gremio de Porto Alegre por el pase de Matías Arezo a Peñarol

Gremio le debe aún a River Plate US$ $100.000 por el segundo préstamo de Matías Arezo a Peñarol. Al igual que el año pasado, el tricolor gaúcho volvió a retrasar el pago al club darsenero, que aún posee el 50% de los derechos económicos del delantero.

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Según informa el medio Zero Hora de Porto Alegre, el plazo de pago ya venció.

En consecuencia, River Plate puede incluso llevar el caso ante la FIFA para exigir el monto adeudado, más teniendo en cuenta de que su presente económico-financiero, no es el mejor.

De ser así, Gremio podría sufrir nuevamente una sanción que le impide a los clubes inscribir jugadores.

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Un tema que no termina más

El préstamo de Matías Arezo a Peñarol finaliza al término de la presente temporada, pero los carboneros ya decidieron ejercer su opción de compra sobre el futbolista.

El valor total de la operación, incluyendo los préstamos, ronda los US$ 4 millones de dólares.

Gremio's Uruguayan forward #19 Matias Arezo celebrates scoring his team's first goal during the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Gremio and Peru's Atletico Grau at the Arena do Gremio stadium in Porto Alegre, Brazil, on April Festejo de Matías Arezo en Gremio Foto: AFP

El contrato de Matías Arezo con Gremio finaliza en diciembre de 2028.

En julio de 2024, el tricolor gaúcho pagó 3 millones de euros (US$ 3.850.000) a Granada, España, por el traspaso definitivo del delantero de 23 años.

River Plate exige que se pague cuanto antes esa deuda y Gremio sigue sin abonarla. De llegar a la FIFA, complicará al club brasileño respecto a poder comprar fichas de nuevos jugadores.