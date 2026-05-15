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Lo que dijo Kylian Mbappé sobre el encontronazo entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en Real Madrid

El delantero de la selección de Francia que jugará el Mundial 2026, habló del tema más candente en los últimos tiempos en el club merengue

15 de mayo de 2026 14:42 hs
Federico Valverde, con Real Madrid, y Kylian Mbappé

Federico Valverde, con Real Madrid, y Kylian Mbappé

El delantero de Real Madrid y de la selección de Francia que estará en el Mundial 2026, Kylian Mbappé, mantuvo una especie de ida y vuelta con su técnico Álvaro Arbeloa, luego de que jugara solo algunos minutos en el triunfo de su equipo por 2-0 ante Oviedo de Guillermo Almada este jueves en el Estadio Santiago Bernabéu, a la vez que también habló del encontronazo de la semana pasada entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Cabe recordar que ambos futbolistas tuvieron un fuerte choque en la práctica del miércoles anterior en el que se generó una discusión que no pasó a mayores.

Sin embargo, al otro día, y según los medios españoles, Tchouaméni quiso darle la mano a Valverde y este le negó el saludo, por lo que hubo un encontronazo (que no llegó a pelea), en el que el uruguayo cayó y se golpeó la cabeza.

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Lo que dijo Kylian Mbappé del encontronazo entre Valverde y Tchouaméni

Kylian Mbappé no solo tuvo ese entredicho con el técnico Álvaro Arbeloa.

También en la nota en la que habló al respecto de por qué el DT no lo había puesto de titular debido a que es "el cuarto delantero", cosa que el entrenador desmintió, habló del encontronazo entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

"Yo no estaba allí, ya me había ido de la ciudad deportiva. No sé lo que pasó", dijo Mbappé.

El delantero francés se desmarcó de la situación, sugiriendo que no tenía conocimiento directo de ningún enfrentamiento entre los dos volantes.

El supuesto altercado generó atención dentro del club durante el fin de la semana pasada.

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