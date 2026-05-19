Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Jueves:
Mín  10°
Máx  11°

Siguenos en:

/ Nacional / CERRO LARGO

"Si quiere saldar alguna cuenta, se comunica conmigo": exintendente de Cerro Largo respondió a Morel tras acusaciones de irregularidades

"Dedíquese a gobernar y no a ventilar humos y a generar confrontación en nuestro pueblo", le dijo José Yurramendi a su correligionario Christian Morel

19 de mayo de 2026 21:06 hs
José Yurramendi (i) y Christian Morel (d)

José Yurramendi (i) y Christian Morel (d)

Fotos: FocoUY

El exintendente blanco de Cerro Largo José Yurramendi le respondió al actual, Christian Morel (también del Partido Nacional), luego de que este lo acusara de cometer irregularidades en la gestión del período anterior. "Si quiere saldar alguna cuenta, se comunica conmigo. Ya sabe que me encuentra en mi fábrica de pastas, donde con mucho gusto lo recibiré", le dijo Yurramendi a su correligionario.

El exgobernante de Cerro Largo publicó un video en redes sociales luego de que Morel encabezara una conferencia de prensa para presentar resultados de una auditoría, que arrojó la existencia de presuntas irregularidades en la gestión del período anterior. Morel apuntó a compras realizadas por la intendencia —dijo que en el 90% de los casos no hubo un "proceso competitivo"— y a la concentración en unos pocos proveedores.

Por lo anterior, el intendente actual de Cerro Largo dijo que iniciaría investigaciones administrativas y que existen elementos para derivar lo encontrado a Fiscalía.

Más noticias

Por motivos personales, Danielo Núñez se aleja por un tiempo del cargo de entrenador de Cerro Largo

Las sorpresas que estudia Diego Aguirre en Peñarol para el partido ante Liverpool por el Torneo Intermedio

Tras esto, Yurramendi defendió su gestión y calificó de "humo" a la conferencia de Morel, a quien acusó de actuar guiado por un "revanchismo". Según dijo el exintendente, durante la conferencia el contador de la intendencia afirmó que se conocía el destino "de cada peso" que había ingresado al gobierno departamental, algo que para Yurramendi marca una "contradicción clarísima".

Y sostuvo que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) —invocado durante la conferencia de Morel— observó el Presupuesto presentado por la actual administración.

"El intendente subió a pelear en solitario, no solo porque su equipo fue en otra línea, sino porque la empresa auditora no estuvo presente en la conferencia de prensa. Mi mensaje es claro: intendente, se le fue un año, dedíquese a gobernar y no a ventilar humos y a generar confrontación en nuestro pueblo", pidió el dirigente blanco.

Las más leídas

BPS otorga subsidio de hasta $ 54 mil para personas desempleadas que no pueden jubilarse: aquí los requisitos

Una anaconda amarilla llegó "de polizón" a Uruguay: cómo fue el rescate y cuál será el destino de la serpiente

IRPF 2026: quiénes están obligados a presentar declaración jurada ante la DGI y cuál es la fecha límite

Exdocente de un colegio de Maldonado irá a prisión por abusar sexualmente de una alumna en los recreos durante tres años

Temas

Cerro Largo Christian Morel José Yurramendi

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos