"Si quiere saldar alguna cuenta, se comunica conmigo": exintendente de Cerro Largo respondió a Morel tras acusaciones de irregularidades

El exintendente blanco de Cerro Largo José Yurramendi le respondió al actual, Christian Morel (también del Partido Nacional), luego de que este lo acusara de cometer irregularidades en la gestión del período anterior . "Si quiere saldar alguna cuenta, se comunica conmigo. Ya sabe que me encuentra en mi fábrica de pastas, donde con mucho gusto lo recibiré", le dijo Yurramendi a su correligionario.

El exgobernante de Cerro Largo publicó un video en redes sociales luego de que Morel encabezara una conferencia de prensa para presentar resultados de una auditoría, que arrojó la existencia de presuntas irregularidades en la gestión del período anterior . Morel apuntó a compras realizadas por la intendencia —dijo que en el 90% de los casos no hubo un "proceso competitivo"— y a la concentración en unos pocos proveedores.

Por lo anterior, el intendente actual de Cerro Largo dijo que iniciaría investigaciones administrativas y que existen elementos para derivar lo encontrado a Fiscalía .

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Tras esto, Yurramendi defendió su gestión y calificó de "humo" a la conferencia de Morel, a quien acusó de actuar guiado por un "revanchismo". Según dijo el exintendente, durante la conferencia el contador de la intendencia afirmó que se conocía el destino "de cada peso" que había ingresado al gobierno departamental, algo que para Yurramendi marca una "contradicción clarísima".

Y sostuvo que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) —invocado durante la conferencia de Morel— observó el Presupuesto presentado por la actual administración.

"El intendente subió a pelear en solitario, no solo porque su equipo fue en otra línea, sino porque la empresa auditora no estuvo presente en la conferencia de prensa. Mi mensaje es claro: intendente, se le fue un año, dedíquese a gobernar y no a ventilar humos y a generar confrontación en nuestro pueblo", pidió el dirigente blanco.