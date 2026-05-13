Las sorpresas que estudia Diego Aguirre en Peñarol para el partido ante Liverpool por el Torneo Intermedio

Peñarol vuelve a entrenar este miércoles por la tarde luego de vencer 3-2 a Cerro Largo el lunes a la noche en el Estadio Ubilla de Melo por la última fecha del Torneo Apertura, y ya comienza a prepararse para una doble fecha importante que comienza este sábado contra Liverpool en el inicio del Torneo Intermedio en el Estadio Campeón del Siglo, y continúa contra Corinthians el jueves 21 por la Copa Libertadores de América.

En este contexto, como informó Referí este martes, los carboneros ya comenzaron el canje y venta de entradas para el importante compromiso ante los brasileños.

Peñarol viene de achicarle tres puntos en el liderazgo de lo que ya se toma como Tabla Anual a Racing, que perdió en su último encuentro por el Apertura, tras haber sido campeón, y le sacó 5 a su eterno rival, Nacional.

Diego Aguirre tendrá unos días de mucho trabajo en Los Aromos y en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves con todo el plantel.

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Según informó una fuente del club a Referí, el técnico tiene pensado probar a cuatro futbolistas que están en sanidad, pero que según confirmó la misma, ya están de alta y para volver.

Peñarol Vélez Sarsfield Copa Libertadores 2025/Javier Cabrera Javier Cabrera Foto: Leonardo Carreño

Por un lado, la más llamativa es la de Javier Cabrera, quien no juega desde el 6 de setiembre de 2025, hace ocho meses, cuando se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas enfrentando a Plaza Colonia.

Cabrera fue llevado a pedido de Diego Aguirre al partido ante Platense del pasado jueves por la Copa Libertadores que terminó 1-1 en Buenos Aires, pero finalmente no estuvo siquiera en el banco de suplentes.

Su idea es ver en estos días previos, si puede sumar algunos minutos contra Liverpool, para poder tenerlo también el jueves 21, con un poquito al menos de rodaje, frente a Corinthians.

20260301 Emanuel Gularte, Peñarol, Torneo Apertura 2026. clásico con Nacional, calentamiento. Foto: @OficialCAP Emanuel Gularte Foto: @OficialCAP

Otro que mejoró mucho es Emanuel Gularte, quien jugó su último compromiso con Peñarol el 21 de marzo, hace un mes y medio, y tuvo un desgarro muy importante. Aguirre también quiere darle minutos contra los negriazules para intentar tenerlo al menos en el banco ante los brasileños por la Copa Libertadores.

20250115 Eduardo Darias Peñarol entrenamiento práctica pretemporada. Foto: @OficialCAP Eduardo Darias Foto: @OficialCAP

Algo similar ocurre con Eduardo Darias, quien ahora sí está pronto para volver. El técnico está seguro que podrá jugar ante Corinthians, pero quiere que tenga rodaje y por eso, pretende que juegue minutos contra Liverpool.

A su vez, Eric Remedi se siente mucho mejor y podrá volver en cualquier momento (aunque quizás no frente a los negriazules), porque las pruebas que le hicieron por su problema de vértigo que lo dejó fuera en los primeros minutos contra Platense el jueves pasado, dieron buen resultado a lo largo de estos días.

El otro que está para volver tras cumplir su partido de suspensión, es el arquero Washington Aguerre, quien será titular contra Liverpool este sábado en el debut del equipo en el Torneo Intermedio.