Peñarol pone a la venta las entradas para el partido ante Corinthians por Copa Libertadores; los precios y dónde comprarlas

Peñarol comenzará la venta y canje de entradas para el partido ante Corinthians por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América que se disputará el próximo jueves 21 en el Estadio Campeón del Siglo a la hora 21.30.
Las mismas comienzan a canjearse este miércoles y solamente se comercializan a través de Tickantel.
Los precios que fijó Peñarol ante Corinthians por Copa Libertadores
Este miércoles a la hora 13 se habilita la venta exclusiva para socios ranking.
Desde el jueves en el mismo horario, estarán habilitados los socios en general, mientras que el viernes, podrán hacerlo los socios adherentes, a precios generales.
Para el hincha común, Peñarol habilitará la venta de entradas desde este sábado 16 a la hora 13.
A su vez, el club informó que las entradas anticipadas se venden hasta el domingo 17 a las 13, mientras que el precio final, rige desde el mismo domingo a las 13.01.
Tribuna Cataldi:
Socios anticipada: $ 490
Socios precio final: $ 620
Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 690
Socios Adherentes y Generales precio final: $ 870
Tribuna Damiani:
Socios anticipada: $ 690
Socios precio final: $ 870
Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 990
Socios Adherentes y Generales precio final: $ 1.240
Tribuna Henderson
Socios anticipada: $ 1.350
Socios precio final: $ 1.690
Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 2.200
Socios Adherentes y Generales precio final: $ 2.750
Las condiciones en las que se venden las entradas son las siguientes: 10% de descuento con tarjeta Master BBVA Peñarol. El 10% de descuento de BBVA lo reintegra el Banco. Vigencia, topes y condiciones en www.bbva.com.uy.
Por su parte, los menores de 10 años inclusive ingresarán gratis al Estadio Campeón del Siglo.