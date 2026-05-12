Peñarol pone a la venta las entradas para el partido ante Corinthians por Copa Libertadores; los precios y dónde comprarlas

Peñarol comenzará la venta y canje de entradas para el partido ante Corinthians por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América que se disputará el próximo jueves 21 en el Estadio Campeón del Siglo a la hora 21.30.

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Las mismas comienzan a canjearse este miércoles y solamente se comercializan a través de Tickantel.

Este miércoles a la hora 13 se habilita la venta exclusiva para socios ranking.

Desde el jueves en el mismo horario, estarán habilitados los socios en general, mientras que el viernes, podrán hacerlo los socios adherentes, a precios generales.

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Para el hincha común, Peñarol habilitará la venta de entradas desde este sábado 16 a la hora 13.

A su vez, el club informó que las entradas anticipadas se venden hasta el domingo 17 a las 13, mientras que el precio final, rige desde el mismo domingo a las 13.01.

Tribuna Cataldi:

Socios anticipada: $ 490

Socios precio final: $ 620

Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 690

Socios Adherentes y Generales precio final: $ 870

Tribuna Damiani:

Socios anticipada: $ 690

Socios precio final: $ 870

Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 990

Socios Adherentes y Generales precio final: $ 1.240

Tribuna Henderson

Socios anticipada: $ 1.350

Socios precio final: $ 1.690

Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 2.200

Socios Adherentes y Generales precio final: $ 2.750

Las condiciones en las que se venden las entradas son las siguientes: 10% de descuento con tarjeta Master BBVA Peñarol. El 10% de descuento de BBVA lo reintegra el Banco. Vigencia, topes y condiciones en www.bbva.com.uy.

Por su parte, los menores de 10 años inclusive ingresarán gratis al Estadio Campeón del Siglo.