Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Peñarol pone a la venta las entradas para el partido ante Corinthians por Copa Libertadores; los precios y dónde comprarlas

Los carboneros van por tres puntos trascendentes contra el elenco brasileño por el máximo torneo continental de clubes

12 de mayo de 2026 19:25 hs
Hinchas de Peñarol

Hinchas de Peñarol

Foto: Enzo Santos/Focouy

Peñarol comenzará la venta y canje de entradas para el partido ante Corinthians por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América que se disputará el próximo jueves 21 en el Estadio Campeón del Siglo a la hora 21.30.

Las mismas comienzan a canjearse este miércoles y solamente se comercializan a través de Tickantel.

Los precios que fijó Peñarol ante Corinthians por Copa Libertadores

Este miércoles a la hora 13 se habilita la venta exclusiva para socios ranking.

Desde el jueves en el mismo horario, estarán habilitados los socios en general, mientras que el viernes, podrán hacerlo los socios adherentes, a precios generales.

Marcelo Bielsa ya tiene un adelantado que empieza a entrenar con la selección uruguaya en el Complejo Uruguay Celeste de cara al Mundial 2026

El regreso más esperado: dos gigantes de la Premier League se disputan el fichaje de Darwin Núñez

Para el hincha común, Peñarol habilitará la venta de entradas desde este sábado 16 a la hora 13.

A su vez, el club informó que las entradas anticipadas se venden hasta el domingo 17 a las 13, mientras que el precio final, rige desde el mismo domingo a las 13.01.

Tribuna Cataldi:

Socios anticipada: $ 490
Socios precio final: $ 620
Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 690
Socios Adherentes y Generales precio final: $ 870

Tribuna Damiani:

Socios anticipada: $ 690
Socios precio final: $ 870
Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 990
Socios Adherentes y Generales precio final: $ 1.240

Tribuna Henderson

Socios anticipada: $ 1.350
Socios precio final: $ 1.690
Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 2.200
Socios Adherentes y Generales precio final: $ 2.750

Las condiciones en las que se venden las entradas son las siguientes: 10% de descuento con tarjeta Master BBVA Peñarol. El 10% de descuento de BBVA lo reintegra el Banco. Vigencia, topes y condiciones en www.bbva.com.uy.

Por su parte, los menores de 10 años inclusive ingresarán gratis al Estadio Campeón del Siglo.

Las más leídas

La eterna discusión del fútbol uruguayo tuvo un veredicto estadístico: ¿quién tiene más hinchas, Nacional o Peñarol?

Cerro Largo 2-3 Peñarol: el aurinegro cerró el Torneo Apertura con un trabajoso triunfo cortando una racha de ocho partidos sin ganar

Marcelo Bielsa ya tiene un adelantado que empieza a entrenar con la selección uruguaya en el Complejo Uruguay Celeste de cara al Mundial 2026

El regreso más esperado: dos gigantes de la Premier League se disputan el fichaje de Darwin Núñez

Temas

Peñarol Corinthians Copa Libertadores precios entradas

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos