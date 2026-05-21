"Mayo amarillo": las historias más dolorosas del tránsito en emotiva nueva campaña de concientización de Policía Caminera

La Dirección Nacional de Policía Caminera lanzó una nueva campaña de concientización en el marco de Mayo Amarillo , con una serie de videos protagonizados por agentes y víctimas de siniestros de tránsito que buscan advertir sobre las consecuencias de las imprudencias al volante.

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La iniciativa se desarrolla en un contexto de alta siniestralidad en Uruguay: el año pasado se registraron 471 fallecidos y 28.342 heridos en accidentes de tránsito.

Los videos incluyen relatos de personas que sufrieron lesiones graves, perdieron familiares o debieron enfrentar escenas traumáticas en rutas y calles del país. El eje de la campaña apunta a recordar que “una mínima distracción” puede provocar consecuencias irreversibles.

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Uno de los testimonios es el de Andree Sena, agente de Policía Caminera, quien recordó que su primera experiencia en ruta fue durante un 31 de diciembre atendiendo un accidente fatal.

“Fue la primera noche que trabajé, era 31 de diciembre y llegamos al fortín de Santa Rosa” para asistir un siniestro, contó el funcionario.

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Según relató, un vehículo en el que viajaba una pareja había volcado sobre uno de sus laterales. El conductor sobrevivió, pero la mujer murió en el lugar.

“Estaba como en shock, y solo preguntaba por su celular. Y teníamos a la mujer tirada ahí, muerta”, recordó Sena, visiblemente conmovido.

“¿Cómo no nos viste?”

Otro de los relatos es el de Lucía Trucido, quien sufrió un grave accidente mientras viajaba en moto junto a su pareja por ruta 5.

Según contó, a la altura del kilómetro 108 un automóvil cruzó desde un camino transversal sin respetar un cartel de Pare.

“Cómo no nos viste, si teníamos todos los elementos, las luces, cascos, chalecos reflectivos”, expresó la mujer, quien además dijo que suele pensar en el conductor responsable del choque.

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“Siempre pienso en ese señor, porque de cierta forma su vida también se truncó en ese momento por la parte que le tocó como ser humano”, afirmó.

Aunque logró recuperarse, advirtió que muchas víctimas quedan con secuelas permanentes o mueren.

“Mucha gente muere por esto, o le quedan secuelas de por vida”, señaló.

“Perdimos la vida de Lauti”

La campaña también incluye el testimonio de Verónica Ferrer, madre de Lautaro, un niño de cinco años que murió en un accidente ocurrido en febrero de 2020.

La mujer recordó que el vehículo en el que viajaban fue impactado por un conductor que circulaba “a alta velocidad y a contramano”.

“Nos hizo volcar, el auto dio varias vueltas hasta quedar sobre el muro de una casa. Perdimos la vida de Lauti casi en el lugar”, relató.

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Para Ferrer, la muerte de un niño “no cambia solo la vida de los padres; cambia la de todo el entorno”.

“No hay vuelta atrás del momento en que ves a tu hijo en el cajón”, afirmó.

Charlas y actividades en todo el país

Como parte de Mayo Amarillo, Policía Caminera participa además en actividades educativas y jornadas de sensibilización junto a escuelas, CAIF, liceos, intendencias y organismos vinculados a la seguridad vial.

La campaña internacional busca promover una cultura vial basada en el respeto, la empatía y la convivencia, bajo la premisa de que la seguridad en el tránsito es una responsabilidad colectiva.