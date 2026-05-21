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"Vale otra": detuvieron a un hombre por estafar a un supermercado por más de $ 20 mil con tapas falsificadas de cerveza

El sospechoso concurría desde hacía varias semanas a un supermercado del shopping Nuevo Centro con tapas adulteradas de la promoción “Vale otra”

21 de mayo de 2026 9:42 hs
vale-otra-cerveza
Telenoche (Canal 4)

    Un hombre fue detenido en Montevideo luego de ser acusado de utilizar tapas falsificadas de cerveza para canjearlas por botellas cerradas en un supermercado del Nuevo Centro shopping.

    Según denunciaron los responsables del comercio a Telenoche (Canal 4), la maniobra se repetía desde hacía varias semanas y el perjuicio económico generado hasta el momento rondaba los $ 20.000.

    De acuerdo con la información policial, el sospechoso concurría en distintas oportunidades al local del supermercado Geant con tapas correspondientes a la promoción “Vale otra”, aunque presentaban diferencias respecto a las originales.

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    Los denunciantes señalaron además que, en varias ocasiones, el hombre logró cambiar las tapas por cervezas cerradas con contenido.

    Tras recibir la denuncia, efectivos policiales llegaron al lugar, identificaron al sospechoso y le realizaron un registro personal. Según informó el consignado medio, el detenido aseguró que otras personas le entregaban las tapas para realizar los cambios y dijo desconocer cómo eran confeccionadas.

    El hombre quedó detenido y se encuentra a disposición de la Justicia.

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