"Vale otra": detuvieron a un hombre por estafar a un supermercado por más de $ 20 mil con tapas falsificadas de cerveza

Un hombre fue detenido en Montevideo luego de ser acusado de utilizar tapas falsificadas de cerveza para canjearlas por botellas cerradas en un supermercado del Nuevo Centro shopping .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según denunciaron los responsables del comercio a Telenoche (Canal 4), la maniobra se repetía desde hacía varias semanas y el perjuicio económico generado hasta el momento rondaba los $ 20.000 .

De acuerdo con la información policial, el sospechoso concurría en distintas oportunidades al local del supermercado Geant con tapas correspondientes a la promoción “Vale otra” , aunque presentaban diferencias respecto a las originales.

La Policía investiga la muerte de un hombre que cayó de un edificio en construcción en Cordón

Detuvieron en Parque Rodó al hombre denunciado por delitos sexuales en la zona del Prado

Los denunciantes señalaron además que, en varias ocasiones, el hombre logró cambiar las tapas por cervezas cerradas con contenido .

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales llegaron al lugar, identificaron al sospechoso y le realizaron un registro personal. Según informó el consignado medio, el detenido aseguró que otras personas le entregaban las tapas para realizar los cambios y dijo desconocer cómo eran confeccionadas.

El hombre quedó detenido y se encuentra a disposición de la Justicia.