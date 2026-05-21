Mirá el picante final entre Boston River y O'Higgins por Copa Sudamericana: "Vos te hiciste el canchero en Chile y quedaste afuera"

Boston River ganó su primer partido en esta Copa Sudamericana al vencer 3-2 a O'Higgins de Chile este miércoles en el Estadio Centenario , para romper una racha de cuatro derrotas seguidas en el plano internacional.

A pesar de que el Sastre ya estaba eliminado antes del arranque del partido, el final del encuentro tuvo un cruce entre los jugadores de ambos equipos, con el antecedente de un partido caliente en Chile.

Cuando ambos equipos se enfrentaron por la tercera fecha de la fase de grupos en Rancagua, con victoria de O'Higgins 2-0 , el equipo uruguayo sufrió la expulsión de dos jugadores : primero vio la roja Leandro Suhr , por una patada en el pecho cuando le puntearon la pelota que iba a patear en un tiro libre, y sobre la hora se fue a las duchas Jairo O'Neill , por una patada de atrás sin pelota.

Las rispideces quedaron, y tras la victoria del Boston (con goles de Facundo Muñoa, Yair González y Gastón Ramírez) los futbolistas de ambos planteles se cruzaron.

Los dos escenarios que le quedan a Nacional para poder clasificar a la Copa Sudamericana en la última fecha del grupo de Copa Libertadores

Según se pudo ver y escuchar en la televisación, los jugadores de O'Higgins primero fueron a protestarle a la terna arbitral encabezada por el boliviano Ivo Méndez, pero luego comenzaron a discutir con algunos integrantes del Sastre.

El que subió la temperatura de la discusión fue Franco Pérez, que encaró a Bastián Yáñez y le dijo: "Vos te hiciste el canchero allá en Chile. Mirá, quedaste afuera".

Pérez continuó reiterándole la frase al delantero chileno, mientras jugadores de los dos planteles intentaban separarlos y terminar un conflicto que no pasó de algunos empujones y gritos.

Sin embargo, el jugador de Boston River estaba equivocado: O'Higgins no está eliminado de la Copa Sudamericana. El cuadro chileno está tercero con 7 puntos, a dos unidades del puntero San Pablo y a una de Millonarios. La semana que viene jugará contra los colombianos de visitante, y si gana hasta podría clasificar directo a los octavos de final como primero en su grupo, si los brasileños pierden ante el Sastre de locales.