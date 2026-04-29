Copa Sudamericana: mirá las duras patadas de Leandro Suhr y Jairo O'Neill que dejaron a Boston River con dos jugadores menos ante O'Higgins

Boston River perdió 2-0 con O'Higgins en Chile , por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana . El conjunto uruguayo perdió su tercer encuentro al hilo en la competencia internacional, en un partido del que además se fue con dos expulsados.

Los goles de Martín Sarrafiore y Francisco González para el equipo chileno quedaron en un segundo plano en las redes, debido a las duras patadas de Leandro Suhr y Jairo O'Neill que llevaron a sus expulsiones y dejaron disminuido a Boston River.

La primera roja del partido se dio a los 59 minutos. Leandro Suhr fue cortado con una falta cuando avanzaba por banda derecha. Cuando fue a sacar rápido el tiro libre Luis Pavez , el autor de la falta, le punteó la pelota , y el uruguayo siguió de largo con su pierna hasta pegarle una patada en el pecho a Sarrafiore.

El árbitro ecuatoriano Augusto Aragón primero amonestó a Pavez, y cuando fue a expulsar a Suhr ya se había generado una gresca entre varios jugadores de ambos equipos. Tras el final de la discusión, finalmente el extremo uruguayo recibió la roja y se fue a las duchas.

La dura patada que llevó a la expulsión de Leandro Suhr en el partido entre O'Higgins y Boston River, por Copa Sudamericana

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Boston River perdió 2-0 con O'Higgins por Copa Sudamericana, le expulsaron a dos jugadores y se aleja cada vez más de la clasificación

Ya los ánimos venían caldeados, y la roja terminó de sacar al Boston del partido. A los 89, con el encuentro casi liquidado, Jairo O'Neill le encajó una patada de atrás a Martín Maturana sin pelota y también se fue expulsado, luego de que el jugador chileno le hiciera un amague en medio de un juego de toques del O'Higgins.

expulsión de jairo o'neill boston river ohiggins copa sudamericana La dura patada que llevó a la expulsión de Jairo O'Neill en el partido entre O'Higgins y Boston River, por Copa Sudamericana Video: ESPN

Con esta derrota Boston River quedó último en su grupo con 0 puntos, con tres derrotas en tres encuentros. San Pablo con 7 unidades y O'Higgins con 6 están en puestos de clasificación, mientras que Millonarios está tercero con 4. El sastre necesita ganar sus tres partidos restantes y esperar una serie de resultados para meterse en los dos primeros puestos.