Así se armó el Racing campeón del Torneo Apertura: uno por uno, quiénes son los jugadores que hicieron historia

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Eduardo Espinel, DT de Racing en 2023-2024
Leonardo Carreño
Espinel ganó 23 de los 50 puntos en 12 partidos, con 63,8% de eficacia, y el equipo terminó clasificado a Copa Sudamericana.
La campaña de Racing en la Sudamericana fue notable. Goleó a Argentinos Juniors de visitante, empató contra Nacional de Asunción, y derrotó a ambos de local, y luego empató en casa y cayó contra Corinthians terminando segundo.
Fue a playoffs con un tercero de Copa Libertadores, Huachipato, y perdió por penales.
Con un séptimo puesto en la Tabla Anual, Racing volvió a quedar clasificado para la Copa Sudamericana 2025.
Para ese año, Cavenaghi apostó por Darío Rodríguez pero tras un empate y dos derrotas sin anotar goles, decidió cesarlo y encomendarle la dirección técnica a un joven desconocido que no fue futbolista profesional y que había hecho el curso de DT cuando jugaba en la Liga Universitaria con Círculo de Tenis de Montevideo: Cristian Chambian.
Con un buen Apertura, un Intermedio donde fue de más a menos y un discreto Clausura, el equipo volvió a quedar séptimo en la Anual clasificando otra vez a Copa Sudamericana.
Las bases del equipo campeón: masivo arribo de argentinos
A comienzos de 2025, comenzaron a llegar al club varios de los campeones de este Apertura 2026.
Felipe Cairus y el golero Facundo Machado llegaron libres de Nacional.
El argentino Axel Atum fue cedido por Estudiantes de La Plata.
El golero Lautaro Amadé, también argentino, fue cedido por Defensa y Justicia.
El delantero Bautista Tomatis, otro argentino, llegó cedido por Atlético Rafaela con opción de compra.
El otro argentino que llegó fue Agustín Kahl, libre de Figueirense. Desde ese arribo, el extremo solo jugó dos partidos por el Apertura 2025.
Pablo Viudez fue cedido por Defensor Sporting pero tras seis meses y solo siete partidos, Racing lo dio en préstamo a Oriental de La Paz y, actualmente, a Sol de América.
El club también invirtió en fichas: por Ramiro Brazionis, zaguero de Nacional, adquirió el 70% de los derechos económicos en US$ 500 mil. En la segunda fecha de este Apertura, Brazionis marcó para Racing ante Nacional en el Gran Parque Central.
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El festejo de Racing tras el gol de Ramiro Brazionis contra Nacional
Foto: Gastón Britos/ FocoUy
Además, puso bien el ojo para reclutar a jugadores libres: Santiago Ramírez de Cerro (un volante ofensivo que rindió bien en todos los equipos donde jugó como Villa Española o La Luz), Alex Vázquez de Miramar Misiones y Sebastián Sosa de Cerro Largo.
20260429 Alex Vázquez, Erik De los Santos y Felipe Álvarez Montevideo, Uruguay, 29.03.2026 Deportes. Futbol.Peñarol recibe a Racing por la fecha 9 del apertura en el estadio Campeón del Siglo.
Alex Vázquez, Erik De los Santos y Felipe Álvarez
Foto: Enzo Santos / FocoUy
Tras marcar seis goles en el Torneo Apertura 2025, Sosa fue negociado a Everton de Chile.
La baja que hizo más ruido fue la de Jonathan Urretaviscaya, de gran temporada 2024. cedió a préstamo a Erik de Los Santos a Unión La Calera, a Hugo Magallanes a Everton de Chile, cedió a Rodrigo Teliz a Colón y dejó ir a Juan Sebastián Rivero a Progreso. Quedó libre el veterano golero Rodrigo Odriozola.
Las ventas jugosas que se habían iniciado con Tomás Verón Lupi a Grasshoper de Suiza a mediados de 2024, se incrementaron con la salida de Dylan Nandín a Arouca de Portugal en poco más de US$ 1 millón y de Agustín Alaniz a Banfield, en una cifra cercana al US$ 1 millón.
En mayo llegó Matías Fonseca, hermano de Nicolás, jugador de selección uruguaya, e hijo de Daniel Fonseca. Aportó un gol por Copa Sudamericana.
A mediados del año se padecieron bajas importantes. Además de la salida de Sebastián Sosa, emigró Lucas Monzón a Colombia, Lucas Rodríguez terminó contrato y pasó a Nacional y el argentino Mateo Cáceres pasó a Talleres.
Pero el equipo apostó por importantes refuerzos: el zaguero Felipe Álvarez, de la reserva de River Plate argentino, el delantero Iván Manzur, de la reserva de Vélez Sarsfield, y Diego Cheuquepal, de la reserva de Argentinos Juniors. Todos argentinos, por supuesto.
También tuvo un corto pasaje por el club Rodrigo Mederos, volante de Nacional que llegó a debutar en Primera.
Desde Danubio arribó el lateral o carrilero Facundo González, formado en Nacional y con un pasaje por River Plate.
Los retoques del plantel para este año
Racing hizo uso de la opción de compra por Bautista Tomatis invirtiendo US$ 250 mil.
Y luego volvió a apostar por argentinos sin renombre: Juan Pérez, que el año pasado jugó en la Divisional C en Terremoto y Thomas Habib, un rugbier que a los 17 años pasó a jugar fútbol y que jugó en el ascenso por Acassuso.
Habib fue el máximo goleador de Racing en el Apertura, con cuatro goles.
A nivel local volvió a apostar por jugadores libres: Facundo Parada de Cerro Largo (zaguero formado por Nacional), Federico Varese golero que dejó vencer su contrato en Juventud para pasar a Racing, Sebastián Da Silva, espigado delantero que se había ido al descenso con Miramar Misiones, Rodrigo Dudok, juvenil cedido por Defensor Sporting y Thiago Fernández, joven valor de Wanderers que aún no debutó.
El último en incorporarse al plantel a fines de febrero fue el ex Peñarol Agustín Álvarez Wallace, descartado por Montevideo City Torque y que llegó por intermediación de Diego Polenta.
20260329 Agustín Álvarez Wallace Montevideo, Uruguay, 29.03.2026 Deportes. Futbol.Peñarol recibe a Racing por la fecha 9 del apertura en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Enzo Santos / FocoUy
Foto: Enzo Santos / FocoUy
El golero Luciano Di Candia y Rodrigo Gadea firmaron su primer contrato profesional. Pero aún no debutaron.
El equipo vio partir a un bastión que fue referente defensivo por años, Gastón Bueno, retirado.
Otra baja de peso fue Agustín Pereira, lateral con gol que estuvo en el radar de Nacional y que terminó en Albion.
También se fueron Lautaro Amadé, Santiago Ramírez, Augusto Scarone, Francisco Havranekel (que solo jugó 6 minutos en el Clausura 2025), el juvenil Maximiliano Pinela fue cedido a Tepatitlán FC de México, además de dos jugadores que no jugaron en Primera, Germán Peralta y Juan Dalies.
Tras la primera fecha emigró a América Thiago Espinosa, jugador formado por Peñarol.
|Jugador
| Puesto
| Partidos
| Minutos
| Goles
|Federico Varese
|Golero
|9
|810
|0
| Facundo Machado
|Golero
|4
|360
|0
| Guillermo Cotugno
|Lateral/Zaguero
|12
|986
|2
| Facundo González
|Lateral/Carrilero
|11
|401
|0
| Erik De los Santos
|Lateral/Volante
|12
|697
|0
| Ramiro Brazionis
|Zaguero
|10
|900
|1
| Felipe Álvarez
|Zaguero
|12
|1.080
|2
| Facundo Parada
|Zaguero
|2
|111
|0
| Martín Ferreira
|Zaguero/Lateral
|8
|544
|0
| Diego Cheuquepal
|Lateral
|3
|21
|0
| Juan Bosca
|Volante
|7
|410
|0
| Felipe Cairus
|Volante
|13
|1.062
|1
| Juan Pérez
|Volante
|5
|221
|0
| José Varela
|Volante
|2
|14
|0
| Axel Atum
|Volante
|2
|69
|0
| Agustín Álvarez W.
|Volante
|8
|561
|0
| Alex Vázquez
|Volante
|13
|965
|2
| Yuri Oyarzo
|Volante/Lateral
|12
|636
|2
| Esteban Da Silva
|Extremo
|12
|683
|1
| Franco Suárez
|Extremo
|2
|69
|1
| Rodrigo Dudok
|Extremo
|4
|209
|1
| Sebastián Da Silva
|Centrodelantero
|9
|682
|1
| Tomás Habib
|Centrodelantero
|13
|850
|4
| Bautista Tomatis
|Centrodelantero
|9
|255
|1
| Iván Manzur
|Centrodelantero
|4
|127
|1
| Nicolás Sosa
|Centrodelantero
|7
|130
|1
Un equipo joven y con proyección
Racing promedia 24 años en su plantel que tiene a Oyarzo como el más joven con protagonismo, con 18 años.
Los únicos que llevan jugados los 13 partidos son Felipe Cairus, Alex Vázquez y Tomás Habib.
El que suma más minutos es el zaguero Álvarez, de gran rendimiento en la temporada.
Los únicos que tienen 30 años o más son José Varela (37), Martín Ferreira (34), Guillermo Cotugno (31) y Nicolás Sosa (30).