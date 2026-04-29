Así se armó el Racing campeón del Torneo Apertura: uno por uno, quiénes son los jugadores que hicieron historia

Un equipo joven. Una institución que hace apuestas puntuales para invertir en fichas. Una dirección deportiva con buen ojo para captar jugadores libres. Racing se consagró campeón del Torneo Apertura de la mano de Cristian Chambian con un plantel extenso pero sin figuras de renombre.

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Esta historia se construyó en varios pasos. En febrero de 2021, Racing votó en una acalorada asamblea convertirse en sociedad anónima deportiva .

El equipo de Sayago había descendido en 2019 junto a Rampla Juniors y Juventud y recién pudo volver en 2023 al ser campeón de Segunda División Profesional en 2022 con Damián Santín como entrenador.

En Primera, Fernando Cavenaghi , líder del proyecto deportivo del club, apostó por el argentino Gustavo Fermani, pero en setiembre tuvo que recurrir a Eduardo Espinel para salvarse del descenso.

En la era del fútbol-SAD, Racing campeón del Apertura mostró la punta del iceberg: inversión, infraestructura y desarrollo en juveniles

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whatsapp-image-2023-12-02-at-19-22-14-jpeg..webp Eduardo Espinel, DT de Racing en 2023-2024 Leonardo Carreño

Espinel ganó 23 de los 50 puntos en 12 partidos, con 63,8% de eficacia, y el equipo terminó clasificado a Copa Sudamericana.

La campaña de Racing en la Sudamericana fue notable. Goleó a Argentinos Juniors de visitante, empató contra Nacional de Asunción, y derrotó a ambos de local, y luego empató en casa y cayó contra Corinthians terminando segundo.

Fue a playoffs con un tercero de Copa Libertadores, Huachipato, y perdió por penales.

Con un séptimo puesto en la Tabla Anual, Racing volvió a quedar clasificado para la Copa Sudamericana 2025.

Para ese año, Cavenaghi apostó por Darío Rodríguez pero tras un empate y dos derrotas sin anotar goles, decidió cesarlo y encomendarle la dirección técnica a un joven desconocido que no fue futbolista profesional y que había hecho el curso de DT cuando jugaba en la Liga Universitaria con Círculo de Tenis de Montevideo: Cristian Chambian.

Con un buen Apertura, un Intermedio donde fue de más a menos y un discreto Clausura, el equipo volvió a quedar séptimo en la Anual clasificando otra vez a Copa Sudamericana.

Las bases del equipo campeón: masivo arribo de argentinos

A comienzos de 2025, comenzaron a llegar al club varios de los campeones de este Apertura 2026.

Felipe Cairus y el golero Facundo Machado llegaron libres de Nacional.

El argentino Axel Atum fue cedido por Estudiantes de La Plata.

El golero Lautaro Amadé, también argentino, fue cedido por Defensa y Justicia.

El delantero Bautista Tomatis, otro argentino, llegó cedido por Atlético Rafaela con opción de compra.

El otro argentino que llegó fue Agustín Kahl, libre de Figueirense. Desde ese arribo, el extremo solo jugó dos partidos por el Apertura 2025.

Pablo Viudez fue cedido por Defensor Sporting pero tras seis meses y solo siete partidos, Racing lo dio en préstamo a Oriental de La Paz y, actualmente, a Sol de América.

El club también invirtió en fichas: por Ramiro Brazionis, zaguero de Nacional, adquirió el 70% de los derechos económicos en US$ 500 mil. En la segunda fecha de este Apertura, Brazionis marcó para Racing ante Nacional en el Gran Parque Central.

gol racing vs nacional 20260214 El festejo de Racing tras el gol de Ramiro Brazionis contra Nacional Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Además, puso bien el ojo para reclutar a jugadores libres: Santiago Ramírez de Cerro (un volante ofensivo que rindió bien en todos los equipos donde jugó como Villa Española o La Luz), Alex Vázquez de Miramar Misiones y Sebastián Sosa de Cerro Largo.

20260429 Alex Vázquez, Erik De los Santos y Felipe Álvarez Montevideo, Uruguay, 29.03.2026 Deportes. Futbol.Peñarol recibe a Racing por la fecha 9 del apertura en el estadio Campeón del Siglo. Alex Vázquez, Erik De los Santos y Felipe Álvarez Foto: Enzo Santos / FocoUy

Tras marcar seis goles en el Torneo Apertura 2025, Sosa fue negociado a Everton de Chile.

La baja que hizo más ruido fue la de Jonathan Urretaviscaya, de gran temporada 2024. cedió a préstamo a Erik de Los Santos a Unión La Calera, a Hugo Magallanes a Everton de Chile, cedió a Rodrigo Teliz a Colón y dejó ir a Juan Sebastián Rivero a Progreso. Quedó libre el veterano golero Rodrigo Odriozola.

Las ventas jugosas que se habían iniciado con Tomás Verón Lupi a Grasshoper de Suiza a mediados de 2024, se incrementaron con la salida de Dylan Nandín a Arouca de Portugal en poco más de US$ 1 millón y de Agustín Alaniz a Banfield, en una cifra cercana al US$ 1 millón.

En mayo llegó Matías Fonseca, hermano de Nicolás, jugador de selección uruguaya, e hijo de Daniel Fonseca. Aportó un gol por Copa Sudamericana.

A mediados del año se padecieron bajas importantes. Además de la salida de Sebastián Sosa, emigró Lucas Monzón a Colombia, Lucas Rodríguez terminó contrato y pasó a Nacional y el argentino Mateo Cáceres pasó a Talleres.

Pero el equipo apostó por importantes refuerzos: el zaguero Felipe Álvarez, de la reserva de River Plate argentino, el delantero Iván Manzur, de la reserva de Vélez Sarsfield, y Diego Cheuquepal, de la reserva de Argentinos Juniors. Todos argentinos, por supuesto.

También tuvo un corto pasaje por el club Rodrigo Mederos, volante de Nacional que llegó a debutar en Primera.

Desde Danubio arribó el lateral o carrilero Facundo González, formado en Nacional y con un pasaje por River Plate.

Los retoques del plantel para este año

Racing hizo uso de la opción de compra por Bautista Tomatis invirtiendo US$ 250 mil.

Y luego volvió a apostar por argentinos sin renombre: Juan Pérez, que el año pasado jugó en la Divisional C en Terremoto y Thomas Habib, un rugbier que a los 17 años pasó a jugar fútbol y que jugó en el ascenso por Acassuso.

Habib fue el máximo goleador de Racing en el Apertura, con cuatro goles.

A nivel local volvió a apostar por jugadores libres: Facundo Parada de Cerro Largo (zaguero formado por Nacional), Federico Varese golero que dejó vencer su contrato en Juventud para pasar a Racing, Sebastián Da Silva, espigado delantero que se había ido al descenso con Miramar Misiones, Rodrigo Dudok, juvenil cedido por Defensor Sporting y Thiago Fernández, joven valor de Wanderers que aún no debutó.

El último en incorporarse al plantel a fines de febrero fue el ex Peñarol Agustín Álvarez Wallace, descartado por Montevideo City Torque y que llegó por intermediación de Diego Polenta.

20260329 Agustín Álvarez Wallace Montevideo, Uruguay, 29.03.2026 Deportes. Futbol.Peñarol recibe a Racing por la fecha 9 del apertura en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Enzo Santos / FocoUy Agustín Álvarez Wallace Foto: Enzo Santos / FocoUy

El golero Luciano Di Candia y Rodrigo Gadea firmaron su primer contrato profesional. Pero aún no debutaron.

El equipo vio partir a un bastión que fue referente defensivo por años, Gastón Bueno, retirado.

Otra baja de peso fue Agustín Pereira, lateral con gol que estuvo en el radar de Nacional y que terminó en Albion.

También se fueron Lautaro Amadé, Santiago Ramírez, Augusto Scarone, Francisco Havranekel (que solo jugó 6 minutos en el Clausura 2025), el juvenil Maximiliano Pinela fue cedido a Tepatitlán FC de México, además de dos jugadores que no jugaron en Primera, Germán Peralta y Juan Dalies.

Tras la primera fecha emigró a América Thiago Espinosa, jugador formado por Peñarol.

Jugador Puesto Partidos Minutos Goles Federico Varese Golero 9 810 0 Facundo Machado Golero 4 360 0 Guillermo Cotugno Lateral/Zaguero 12 986 2 Facundo González Lateral/Carrilero 11 401 0 Erik De los Santos Lateral/Volante 12 697 0 Ramiro Brazionis Zaguero 10 900 1 Felipe Álvarez Zaguero 12 1.080 2 Facundo Parada Zaguero 2 111 0 Martín Ferreira Zaguero/Lateral 8 544 0 Diego Cheuquepal Lateral 3 21 0 Juan Bosca Volante 7 410 0 Felipe Cairus Volante 13 1.062 1 Juan Pérez Volante 5 221 0 José Varela Volante 2 14 0 Axel Atum Volante 2 69 0 Agustín Álvarez W. Volante 8 561 0 Alex Vázquez Volante 13 965 2 Yuri Oyarzo Volante/Lateral 12 636 2 Esteban Da Silva Extremo 12 683 1 Franco Suárez Extremo 2 69 1 Rodrigo Dudok Extremo 4 209 1 Sebastián Da Silva Centrodelantero 9 682 1 Tomás Habib Centrodelantero 13 850 4 Bautista Tomatis Centrodelantero 9 255 1 Iván Manzur Centrodelantero 4 127 1 Nicolás Sosa Centrodelantero 7 130 1

Un equipo joven y con proyección

Racing promedia 24 años en su plantel que tiene a Oyarzo como el más joven con protagonismo, con 18 años.

Los únicos que llevan jugados los 13 partidos son Felipe Cairus, Alex Vázquez y Tomás Habib.

El que suma más minutos es el zaguero Álvarez, de gran rendimiento en la temporada.

Los únicos que tienen 30 años o más son José Varela (37), Martín Ferreira (34), Guillermo Cotugno (31) y Nicolás Sosa (30).