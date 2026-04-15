Tomás Habib, el argentino que pasó del rugby al fútbol a los 17 y hoy es una de las figuras del Racing puntero del Torneo Apertura: "Todavía no se logró nada"

En Sayago la ilusión se mezcla con la ansiedad. A falta de cuatro partidos Racing es puntero del Torneo Apertura con cuatro puntos de ventaja sobre Peñarol , y el sueño de la primera vuelta olímpica es cada vez más posible. Uno de los protagonistas de esta campaña es Tomás Habib , un delantero argentino de 23 años que llegó en 2026 sin mucho currículum, pero se consolidó en el once cervecero.

Cuando uno busca su nombre solo aparece un pasaje por Acassuso, club con el que en 2025 logró un histórico ascenso de la Primera B a la Primera Nacional argentina (de la C a la B). El Quemero no pisaba la segunda categoría hace 80 años ,y Habib aportó siete goles y una asistencia fundamental en la semifinal para consagrar el retorno.

La falta de información podría deberse también a que Habib apenas lleva seis años en el fútbol profesional . A los 17 jugaba al rugby , pero el bichito de la redonda le “picaba” y un conocido lo llevó a una prueba en las juveniles de Platense. Quedó, y cuatro años después debutó en la Primera de Acassuso.

En una entrevista con Referí, Habib habló sobre su llegada a Uruguay de la mano de Fernando Cavenaghi , director deportivo del club y exdelantero que lo aconseja, su gol clave contra Wanderers con una jugada que llevaba mucho tiempo armada, y la ilusión que viven en Racing, que para Habib y como dicen sus hinchas “va, hasta el final”.

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Del rugby al fútbol, y un ascenso histórico

WhatsApp Image 2026-04-15 at 12.55.53 Tomás Habib celebra el histórico ascenso a Primera Nacional con Acassuso Foto: Instagram de Tomás Habib

Tomás Habib era un jugador juvenil de rugby. Hasta sus 17 años jugaba en el Buenos Aires Cricket & Rugby Club (también conocido como el “BA”), y los fines de semana disputaba algunos torneos “intercountry” de fútbol con sus amigos, en el barrio Pilar, para despuntar el vicio.

Sin embargo, Habib contó que desde chico siempre le gustó más el fútbol: “Siempre me picó más el bicho del fútbol, y en los torneos, en los lugares donde iba a jugar, siempre me decían ‘¿por qué no probás?’”.

El cambio de deporte ocurrió en 2019 y fue “de un día para otro”, cuando un preparador físico amigo le consiguió una prueba en Platense. Lo había intentado en otros clubes y no había tenido suerte, pero como el bichito de la redonda “picaba todavía” fue. Quedó, y de ahí en más abandonó la ovalada y se metió de lleno en el fútbol.

Cuatro años después, con 21 años, Habib debutó en Acassuso, el club que le “abrió las puertas” y le dio su primera oportunidad en Primera. “Es el club de mi vida”, definió el delantero, que desde que llegó supo que el objetivo del club era volver a la segunda categoría del fútbol argentino después de 80 años.

El sueño se concretó en 2025, el primer año de Habib como protagonista en el plantel Quemero. Acassuso se metió en el reducido para el ascenso, en el que se enfrentó a Real Pilar en semifinales. Tras el empate 0-0 en la ida, Pilar iba ganando 1-0 en los últimos minutos de la vuelta y el técnico Darío Lema mandó a la cancha a Habib para buscar el empate.

En la última jugada del partido, el atacante bajó un centro vertical y se la dejó servida a David Escalante, que puso el 1-1 agónico y dejó con vida al equipo, que luego pasó a la final por penales.

Para Habib, en ese momento el plantel supo que iban a conseguir lo que deseaban, algo que llegó tras vencer a Deportivo Armenio por un global de 2-1 y obtener el tan ansiado ascenso. “Fue lo mejor que me tocó pasar hasta el momento como jugador profesional. Ojalá en algún momento pueda volver al club y darle también un poco más de lo que ellos me dieron a mí”, concluyó.

Su llegada a Uruguay y el rol de Fernando Cavenaghi

1688749624713.webp Fernando Cavenaghi en la Ciudad Deportiva de la SAD de Racing Racing

A fines de 2025, Fernando Cavenaghi le ofreció a Habib la posibilidad de jugar en Racing de Uruguay cedido desde Acassuso, y el atacante aceptó el desafío.

El argentino valoró que no le costó demasiado la adaptación a un nuevo país en su primera salida al exterior, gracias a que armó el “ecosistema” que “tenía Armado en Argentina”, con “el entrenamiento fuera del club, la alimentación, el descanso y la comodidad”.

Eso ayudó en su rendimiento, al que también lo favoreció que el fútbol de la Primera B argentina “es bastante similar” a la Primera división uruguaya, ya que en ambos casos el juego es “muy físico”.

A eso le suma que le vino “muy bien” la idea de juego que plantea el entrenador Christian Chambián, así como “la ayuda de todo el grupo” de Racing, que siempre estuvo “cerca” de él desde su llegada. “La verdad que me sorprendí a mí mismo en el buen sentido, porque no esperaba tener la adaptación que tuve y acomodarme en el equipo de la manera en la que me acomodé”, valoró.

El delantero tampoco olvida el rol de Cavenaghi, que además de ser el gestor de su llegada lo aconseja como el delantero de “nivel mundial” que fue.

“Me hace mucho hincapié en que yo trate de no salir del área, que juegue entre los vértices del área grande, y que en el momento en el cual nuestros extremos desborden saber que el centro va a venir y que yo soy el jugador indicado para estar dentro del área”, destacó.

La tranquilidad ante la sequía de goles y la jugada preparada contra Wanderers

Habib llegó con fuerza al fútbol uruguayo. En sus primeros tres partidos anotó dos goles, contra Deportivo Maldonado y Danubio, pero luego los tantos dejaron de llegar.

Consultado sobre cómo vive los momentos en los que el gol no aparece, el argentino explicó que utiliza las “herramientas” que le dejó su trabajo con un “coach deportivo” para mantener la calma. “Me considero un jugador bastante solidario para el equipo. En el momento en el cual no me toca convertir, trato de aportar desde otro lado”, declaró.

Ocho fechas después de su último tanto, Habib volvió al gol el pasado fin de semana ante Wanderers en el Parque Viera, un partido que en Racing ya sabían que iba a ser “muy, muy duro” porque el bohemio pelea el descenso.

La escuelita perdía 1-0 cuando a los 68 minutos Darlin Mencía cometió una falta al borde del área y se fue expulsado. Agustín Álvarez Wallace se hizo cargo de la falta, pero en vez de patear al arco se la dio a Habib, que estaba parado al lado de la barrera. El delantero se dio vuelta y remató para poner el 1-1.

Días después, el joven confesó que tenían preparada esta jugada “hace ya un tiempo largo”, pero no habían encontrado “el momento para poder hacerla”, y explicó que eligieron esa ocasión porque el bohemio “no tenía suficientes jugadores para poder marcar ahí la barrera” tras la expulsión.

A los 81 minutos Habib fue reemplazado por Nicolás Sosa, que terminó siendo el protagonista principal del partido cuando anotó el gol de la victoria en los descuentos. Como Sosa lo pasa a buscar para ir a los entrenamientos formaron un buen vínculo, y cuando al argentino le tocó salir le adelantó a sus compañeros en el banco que “Nico iba a entrar y iba a meter un gol de cabeza”.

Por todo lo que pasó su compañero, con una grave lesión de rodilla que le llevó casi dos años de recuperación, y por su rol como referente en el plantel, Habib valoró que Sosa “era el hombre indicado” para hacer ese gol fundamental en la lucha por el Apertura.

HFvfYxtW4AII8JF Tomás Habib y Nicolás Sosa celebran la victoria de Racing ante Wanderers

La explicación de por qué Racing es candidato y la ilusión

Para Habib, la clave principal de este Racing que se ilusiona con ganar el Torneo Apertura es “el trabajo”, y también que existe “una unión muy grande entre todos los compañeros”, dos aspectos fundamentales “para cualquier equipo que quiere pelear cosas importantes”.

“Los de afuera son los que nos empujan a los que estamos a nunca bajar los brazos, a seguir pisando el acelerador para que todos podamos lograr el objetivo que queremos”, valoró.

Además, indicó que la eliminación en la primera fase de la Copa Sudamericana ante Boston River le permitió al equipo enfocarse de lleno en la Liga AUF Uruguaya, y cambiar el chip: "Como grupo nos dijimos que después de esa eliminación había dos caminos, o el equipo caía por completo o se hacía fuerte y peleaba hasta el final. Elegimos el segundo camino y hoy estamos donde estamos".

Según el delantero, el plantel intenta vivir con “tranquilidad” este momento de ilusión. Además, dijo que los jugadores son “conscientes” de lo que están haciendo, y Habib repitió en varias ocasiones que “todavía no se logró nada”.

“Nos quedan cuatro finales más que son igual de importantes que todos los otros partidos que jugamos hasta el momento. Hay que tratar de estar lo más tranquilo posible, seguir trabajando”, remarcó.

El argentino sabe que a Racing le quedan cuatro partidos “muy duros” (Defensor Sporting, Cerro Largo, City Torque y Central Español), por lo que sabe que deben encarar el desafío con “la mente tranquila, y los pies sobre la tierra”.