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Habló la abuela del niño baleado en Manga: "Por un tiempo va a quedar quieto sin poder caminar"

"La bala entró en el fémur, atravesó la pelvis y lo operaron", contó la abuela del menor, quien además dijo que el niño tiene "autismo severo"

2 de junio de 2026 20:18 hs
20250408 Policia, patrulleros, policiales
Foto: Inés Guimaraens

El niño de nueve años que fue baleado el lunes en el barrio de Manga está estable, luego de ser operado en la noche del lunes, contó su abuela.

La mujer dijo que su nieto "por ahora está quieto, no puede moverse para nada" y que "por un tiempo va a quedar quieto sin poder caminar".

El menor de edad resultó herido luego de quedar en medio de un enfrentamiento de dos motos. "Se tiraron entre ellos y la bala cayó en él", dijo la abuela en diálogo con Telenoche de Canal 4.

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La víctima iba junto a su madre a la consulta con la psicóloga cuando ocurrió el ataque, la abuela dijo que el niño tiene "autismo severo". El menor "sigue en CTI y ahora lo iban a pasar en sala. No puede moverse para nada, no le permite la pierna moverse", agregó.

"La bala entró en el fémur, atravesó la pelvis y lo operaron. El diagnóstico que le dieron fue que afectó el fémur, parte de la cadera y el cartílago", según contó. Pese a que fue "un golpe muy terrible para la familia", la abuela resaltó que también son muy creyentes y que cree que el niño va a salir adelante.

"Anoche tuvimos otro tiroteo más en el barrio", añadió la mujer.

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