"Mientras más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro", dijo Orsi tras asesinato de niño en el Parque Rodó

El presidente Yamandú Orsi dijo, tras el asesinato de un niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó , que "mientras más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía Nacional".

El ataque a balazos de la madrugada de este sábado transcurrió durante un evento de picadas y dejó a otras cinco personas heridas .

En las primeras horas de la investigación surgió como una de las líneas de trabajo una posible vinculación de varias de las víctimas con un grupo delictivo de Villa Española.

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El presidente fue consultado sobre posibles cambios a partir del ataque, y contestó que mantiene la misma posición que cuando era oposición y habían críticas hacia los anterior ministros.

"Lo dije en su momento por el ministro Larrañaga y el ministro Heber, en momentos donde el enfrentamiento se hace más duro, nuestra Policía Nacional y el ministerio tiene que tener el mayor de los respaldos. Lo sostuve y lo sostengo", afirmó el presidente en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

Dirigentes de la oposición cuestionaron al gobierno y le pidieron que tomara medidas. Entre ellos, el senador Javier García escribió que "vamos rumbo a un Estado fallido en seguridad".

El presidente calificó al hecho como "dolorosísimo". "La información que tengo que en una de esas actividad que se convocan por redes a un grupo de personas que pertenecían a un barrio, o que habían concurrido a la picada, paso gente en moto y los baleó", contó el jerarca. Además recordó el asesinato de otra menor de 14 años días atrás en referencia al quíntuple homicidio registrado hace dos semanas en la zona de El Monarca.

"Es horrible que nos pase esto, más allá de que en América Latina es un hecho más normal, en Uruguay no estábamos acostumbrados. Los tiempos cambian y hay que apretar más", sentenció.