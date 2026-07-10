Cuádruple homicidio en Villa García y posible vinculación con "Los Suárez": todo lo que se sabe hasta el momento, según investigadores

La Policía investiga un cuádruple homicidio ocurrido en la mañana de este viernes en el barrio El Monarca , en la zona de Villa García , Montevideo. El ataque dejó cuatro personas muertas y dos heridas , entre ellas una adolescente de 14 años que permanece grave.

El hecho se registró sobre las 07:30 en una casa ubicada en Pasaje Central y Juan Acosta , próximo al kilómetro 21 de la Ruta 8 .

Según la información primaria, el servicio de emergencias 911 recibió varios llamados que alertaban sobre disparos de arma de fuego. Al llegar al lugar, la Policía encontró a cuatro personas fallecidas y a otras dos heridas de bala.

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Las víctimas fatales son dos jóvenes de 18 años, un hombre de 28 y una mujer de 32 . Según información policial, todos contaban con antecedentes penales menos la mujer .

De acuerdo con fuentes de la investigación citadas por Subrayado y confirmaciones posteriores obtenidas por El Observador, los tres hombres eran hermanos, mientras que la mujer era suegra de uno de ellos y madre de la adolescente de 14 años que resultó gravemente herida.

Además de la menor, que resultó gravemente herida, otra persona también sufrió heridas de arma de fuego y fue asistida.

Los primeros testimonios recabados por los investigadores indican que cuatro personas llegaron al lugar en dos motos.

Tres de ellas saltaron el muro de la vivienda e ingresaron gritando "¡Policía!". Segundos después se escuchó una ráfaga de disparos.

Las circunstancias del ataque y la identidad de los autores continúan bajo investigación.

La principal hipótesis de los investigadores

Las primeras actuaciones indican que los fallecidos pertenecían a la familia de los Suárez, una banda criminal con base en Villa Española que, según fuentes de la investigación, se había mudado recientemente hasta ese punto.

Por el momento, la Policía no ha informado oficialmente el móvil del ataque.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, bajo la órbita de la fiscal de Homicidios de 3° Turno, Andrea Mastroianni.

Hasta la escena concurrieron además el ministro del Interior, Carlos Negro; el director de la Policía Nacional, José Azambuya; y el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

El antecedente: una mujer asesinada dos días antes en Villa García

El cuádruple homicidio ocurrió apenas dos días después de otro crimen registrado en la misma zona.

Una mujer de 37 años fue asesinada de un disparo en el pecho en la noche del miércoles mientras caminaba junto a su hija de 14 años por Villa García.

Según pudo reconstruir El Observador, la víctima quedó en medio de una balacera y fue alcanzada por uno de los disparos. Murió poco después en la policlínica de Malinas.

En la escena del crimen la Policía incautó 14 casquillos y dos cartuchos calibre 9 milímetros, y la investigación también quedó a cargo del Departamento de Homicidios.

El último cuádruple homicidio en Montevideo

El antecedente más reciente de un hecho de estas características ocurrió el 30 de mayo de 2024, cuando cuatro personas —un hombre de 40 años, un joven de 18, un adolescente de 17 y un niño de 11— fueron asesinadas en una vivienda del barrio Maracaná.

Por ese caso, en marzo de este año la Justicia imputó a dos jóvenes de 20 y 22 años por homicidio muy especialmente agravado, entre otros delitos. La causa también derivó en la formalización de otras tres personas, entre ellas un recluso acusado de haber planificado el ataque desde la cárcel.