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Justicia imputó por homicidio a la pareja de la mujer de 65 años que fue asesinada a golpes en La Aguada

La Policía había encontrado inconsistencias en las declaraciones del hombre, que había dicho que salió de la casa a las 07:00 para ir a una consulta médica

30 de junio de 2026 21:48 hs
Policia científica, homicidio
Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Justicia imputó por homicidio muy especialmente agravado por el vínculo a un hombre de 65 años que fue hallado responsable, en primera instancia, de la muerte de su pareja de 66 que fue asesinada a golpes el pasado lunes en su casa de La Aguada.

El caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Homicidios de 2° Turno, a cargo de Mirta Morales.

La mujer de 66 años había sido encontrada muerta por su hija, que fue hasta la casa porque su madre no respondía los llamados. La víctima tenía lesiones en la cabeza provocados por varios golpes.

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El hombre que fue imputado este martes había sido detenido el día anterior, luego de que la Policía encontrara inconsistencias en su relato, según había informado Subrayado en primera instancia.

Había dicho que salió de la casa sobre las 07:00 para asistir a una consulta médica en su mutualista, pero esta versión no pudo ser contrastada con imágenes de cámaras de seguridad.

Ahora, deberá cumplir 180 días de prisión preventiva hasta que se realice un juicio oral y público.

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