La Justicia imputó por homicidio muy especialmente agravado por el vínculo a un hombre de 65 años que fue hallado responsable, en primera instancia, de la muerte de su pareja de 66 que fue asesinada a golpes el pasado lunes en su casa de La Aguada.
Justicia imputó por homicidio a la pareja de la mujer de 65 años que fue asesinada a golpes en La Aguada
La Policía había encontrado inconsistencias en las declaraciones del hombre, que había dicho que salió de la casa a las 07:00 para ir a una consulta médica