Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / EN VIVO

Racing vs Nacional por el Torneo Clausura EN VIVO: cerveceros y tricolores se enfrentan en el Estadio Centenario por puntos claves en la Tabla Anual

Racing busca quedar primero en la Tabla Anual, mientras que Nacional quiere meterse en zona de clasificación a Copa Libertadores y acercarse a Peñarol

15 de agosto 2026 - 15:13hs
El festejo de Racing tras el gol de Ramiro Brazionis en el anterior partido ante Nacional

El festejo de Racing tras el gol de Ramiro Brazionis en el anterior partido ante Nacional

Foto: Gastón Britos/ FocoUy

EN VIVO

Racing y Nacional se enfrentarán este sábado a las 16:30 en el Estadio Centenario por la segunda fecha del Torneo Clausura, en un encuentro en el que ambos buscarán puntos claves para la Tabla Anual. El cervecero quiere quedar primero en la acumulada para meterle presión a Peñarol, que aún debe jugar contra Montevideo City Torque, mientras que el bolso busca meterse en zona de Copa Libertadores y acercarse al carbonero.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

Tras el empate entre Danubio y Boston River el viernes de noche, y los triunfos de Cerro y Montevideo City Torque frente a Albion y Juventud respectivamente, así está en este momento la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Final del segundo partido del sábado

Montevideo City Torque venció 1-0 a Juventud de Las Piedras de visitante en el segundo partido de la jornada del sábado, con un gol de Gonzalo Montes.

El ciudadano logró tres puntos en Las Piedras jugando con un equipo alternativo, pensando en el partido de vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana ante Tigre del próximo miércoles, y empató a Wanderers en el cuarto lugar de la Tabla Anual con un partido menos que el bohemio.

Los convocados de Nacional, con la vuelta de Maxi Gómez

En la lista presentada por Jorge Bava no figura Camilo Cándido, que fue expulsado tras el final del encuentro ante Boston River y recibió dos partidos de sanción, como tampoco Sebastián Coates por lesión.

No obstante, el entrenador volverá a tener disponible a Maximiliano Gómez, que no estuvo presente la fecha anterior por llegar a las cinco amarillas en la victoria ante Progreso. El delantero lleva 17 goles y tres asistencias este año, y es el máximo goleador de la Liga AUF Uruguaya con 13 tantos.

También cuenta con el regreso de Nicolás Rodríguez, que dejó atrás su lesión, y de Juan Cruz de los Santos, que no juega desde el pasado 6 de junio en el triunfo 2-1 ante Juventud de Las Piedras por la fecha 4 del Intermedio.

Precio de las entradas para Racing vs Nacional

La venta de entradas ya se encuentra habilitada a través de la plataforma web RedTickets y en los locales de Redpagos. En el marco del Día del Niño, Racing dispuso de promociones especiales para las familias, además del ingreso gratuito para los menores de 12 años.

Los precios fijados para la parcialidad de Nacional son los siguientes:

  • Tribuna Colombes: Socios $350 / Generales $500.
  • Tribuna Olímpica: Socios $500 / Generales $700.
  • Tribuna América (Puerta 24): Socios $650 / Generales $850.
  • Promoción Día del Niño (Padre y/o madre + 1 hijo): $600.
  • Promoción Día del Niño (Padre y/o madre + 2 hijos): $800.
  • Menores de 12 años: Ingreso gratuito.

¿Dónde se puede ver el partido?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+, y los usuarios de Antel TV con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Comienza el blog de Referí del partido entre Racing y Nacional

Las más leídas

Peñarol llegó a un acuerdo con Torque para jugar el partido por el Clausura en el Centenario y no en el Charrúa; no le reclamará los puntos

El indicio de mercado que sacude la jornada futbolística y que tiene que ver con Darwin Núñez, quien además, borró de su Instagram todas sus fotos con Al-Hilal

Peñarol vs Central Español por el Torneo Clausura: día, hora, cancha y precio de las entradas

Racing vs Nacional por el Torneo Clausura: día, hora y precio de las entradas para el encuentro en el Estadio Centenario

Temas

Nacional Racing Torneo Clausura Estadio Centenario

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos