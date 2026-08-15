Racing vs Nacional por el Torneo Clausura EN VIVO: cerveceros y tricolores se enfrentan en el Estadio Centenario por puntos claves en la Tabla Anual

Los convocados de Nacional, con la vuelta de Maxi Gómez

En la lista presentada por Jorge Bava no figura Camilo Cándido, que fue expulsado tras el final del encuentro ante Boston River y recibió dos partidos de sanción, como tampoco Sebastián Coates por lesión.

No obstante, el entrenador volverá a tener disponible a Maximiliano Gómez, que no estuvo presente la fecha anterior por llegar a las cinco amarillas en la victoria ante Progreso. El delantero lleva 17 goles y tres asistencias este año, y es el máximo goleador de la Liga AUF Uruguaya con 13 tantos.

También cuenta con el regreso de Nicolás Rodríguez, que dejó atrás su lesión, y de Juan Cruz de los Santos, que no juega desde el pasado 6 de junio en el triunfo 2-1 ante Juventud de Las Piedras por la fecha 4 del Intermedio.