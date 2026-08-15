Racing y Nacional se enfrentarán este sábado a las 16:30 en el Estadio Centenario por la segunda fecha del Torneo Clausura, en un encuentro en el que ambos buscarán puntos claves para la Tabla Anual. El cervecero quiere quedar primero en la acumulada para meterle presión a Peñarol, que aún debe jugar contra Montevideo City Torque, mientras que el bolso busca meterse en zona de Copa Libertadores y acercarse al carbonero.
Racing vs Nacional por el Torneo Clausura EN VIVO: cerveceros y tricolores se enfrentan en el Estadio Centenario por puntos claves en la Tabla Anual
Racing busca quedar primero en la Tabla Anual, mientras que Nacional quiere meterse en zona de clasificación a Copa Libertadores y acercarse a Peñarol