Malas noticias para Nacional: el entrenador de Maximiliano Falcón en el Inter Miami dijo que el jugador se quedará en el club

El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos , dijo que el zaguero uruguayo Maximiliano Falcón no se irá del club en este período de pases , días después de que el futbolista fuera ofrecido y atrajera el interés de Nacional .

Falcón no juega desde el pasado 2 de mayo, en la derrota 4-3 ante el Orlando City. De los diez partidos que se jugaron desde entonces, siete los vio desde el banco de suplentes y en otros tres no estuvo disponible por lesión.

En los últimos días el uruguayo fue ofrecido a Nacional por el empresario Gerardo "Boca" Arias, junto a Gabriel Neves, Alan Medina y el extremo colombiano Edwuin Cetré , todos a préstamo.

Federico Britos, dirigente del club, dijo en una entrevista con El Espectador Deportes este miércoles que la prioridad del club es incorporar "un punta más", por lo que "las energías" del club están puestas en contratar a Cetré.

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Sin embargo, no descartó la incorporación de Falcón, que entiende "aportaría mucho y es surgido del club", aunque aclaró que su fichaje "tiene que darse en condiciones favorables para el club para que llegue".

Según indicó Gerardo Arias a Referí, tanto Falcón como Medina son del interés de Nacional, con el zaguero más cerca de llegar que el extremo. Neves, por otra parte, fue una propuesta suya y no está tan cerca.

Este viernes Hoyos fue consultado por la falta de oportunidades del zaguero en una conferencia de prensa, y explicó que "lo de Maxi es simplemente situación de un colectivo en el cual uno cree que puede jugar más él u otro"

Tras ello, afirmó que el futbolista "está enteramente a disposición" y adelantó que "tendrá su oportunidad en su momento".

Luego, al DT argentino le preguntaron si existe la posibilidad de que Falcón salga en este período de pases, y contestó de forma tajante: "No, en ese sentido no".