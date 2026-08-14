Matías González habló sobre su duro semestre en Peñarol en Quedó Picando: "Cuando rotaban el equipo cambiaban diez jugadores y el único que no entraba era yo"

El defensor de Central Español Matías González habló de su pasado semestre en Peñarol en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador, donde criticó la falta de oportunidades que tuvo en el carbonero y confesó que se sintió "tonto" por distintas cosas que pasaron en el club.

González, que llegó a Central en este período de pases tras desvincularse de Peñarol , fue consultado sobre si se sentía decepcionado con la institución mirasol tras su último semestre en el club, que comenzó con el bagaje de un buen año cedido en Danubio y finalizó con solo seis partidos disputados bajo el mando de Diego Aguirre .

"Con la institución no. Sí con gente que dijo que las cosas iban a ser de una manera y fueron totalmente distintas, pero no decepcionado con la institución, ni cerca", respondió el futbolista de 23 años, que soslayó que la Copa Libertadores Sub 20 que lograron con el manya en 2022 fue usada como "marketing" , pero no se aprovechó el potencial de ese plantel en Primera. "Junto con Kevin Morgan, que se fue a Plaza Colonia, éramos los dos que quedábamos".

González recordó que el único partido que jugó como titular fue de visitante contra Corinthians por la Copa Libertadores , y cree que merecía "haber tenido la oportunidad de jugar de titular contra un equipo del Campeonato Uruguayo" . "Me sentía en nivel yendo de la mano con los que eran los resultados, me parece que era considerable haberme dado una oportunidad" , continuó.

Dos agrupaciones de Peñarol se mueven de cara a las elecciones de fin de año y reúnen a los socios para hablar de sus propuestas

¿Llega Nahuel Herrera a jugar el clásico con Peñarol ante Nacional? Lo que dijo Ignacio Ruglio y una realidad que es más compleja

Al zaguero y lateral le preguntaron qué sintió cuando Aguirre declaró que no era "momento para juveniles" y luego tuvieron minutos otros juveniles antes que él, como Facundo Álvez y Brian Barboza. "Ahí te sentís un poco tonto. Te sentís un poco tonto porque te hablan ciertas cosas, las cosas se dan de una manera y después... lo sentís raro y preferís no entrar enroscarte", confesó.

"Hablé en su momento con el cuerpo técnico, que se me hacía un poco incómodo o no terminaba de entender mi situación en el equipo cuando me tocaba entrar, no sé, 15 minutos de lateral, diez minutos de zaguero, y cuando rotabas el equipo que cambiabas diez jugadores el único que no entraba era yo. Era demasiado raro", continuó González.

Incluso, el joven defensor recordó una charla que tuvo con Aguirre tras el partido contra Corinthians: "Saliendo del aeropuerto, el técnico me agarra y me dice que me vio bien, que sabe que si bien perdimos y sufrimos, sabe que yo dejé todo. Y si vos te fijás, después de ese partido jugué diez minutos con Defensor y no jugué más".

A González también le sorprendió "lo liviano" que se manejó la rotura de ligamentos cruzados de Leonardo Fernández en Peñarol, de la que se enteró "por las redes". "Yo lo vi en la mañana y pensé 'este no tiene nada', cuando vi la lesión no podía creerlo", comentó el defensa.

Este domingo González volverá al Campeón del Siglo, pero esta vez para enfrentarse a Peñarol con Central Español. Explicó que no se toma el partido como una revancha, adelantó que si le toca hacer un gol no cree en los festejos pidiendo perdón a un exclub, y expresó que lleva vistos varios videos de Leonel Jaime, la nueva figura carbonera, para prepararse a enfrentarlo.

Repasá la entrevista completa de Matías González con Quedó Picando: