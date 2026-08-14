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Encontraron en la costa del Cerro el cuerpo sin vida de un tripulante de un buque que estaba desaparecido

El hombre era de nacionalidad indonesia e integraba la tripulación de una embarcación fondeada en la zona de ingreso al puerto de Montevideo

14 de agosto de 2026 11:00 hs
Prefectura
Prefectura Inés Guimaraens

El cuerpo sin vida de un tripulante de nacionalidad indonesia fue encontrado este jueves en la costa de la bahía de Montevideo, a la altura del barrio Cerro, según información de la Prefectura del Puerto de Montevideo (Premo).

El hallazgo se produjo durante la tarde del jueves y, en primera instancia, se dio intervención al personal técnico para realizar las actuaciones correspondientes.

Este viernes se confirmó que el fallecido era tripulante de un buque que permanece fondeado en la zona de servicio del ingreso a Montevideo.

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El hombre había sido denunciado como desaparecido luego de que no se presentara a bordo para hacerse a la mar, según la información proporcionada por Prefectura.

Cómo identificaron al tripulante encontrado muerto en el Cerro

El cuerpo habría sido identificado por el capitán del buque debido a una marca corporal reconocible del tripulante.

Las primeras actuaciones determinaron además que el hombre habría muerto por ahogamiento y que su cuerpo no presentaba heridas de ningún tipo.

Prefectura continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del tripulante.

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