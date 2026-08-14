Hombre fue asesinado a puñaladas en la espalda mientras dormía en La Comercial: Policía investiga el caso

Un hombre fue asesinado a puñaladas en la espalda mientras dormía en La Comercial durante la tarde del jueves.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle General Pagola y Bulevar Artigas , confirmó la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó Subrayado de Canal 10, la víctima sentada en una silla en una estación de servicio cuando ocurrió el ataque. Luego fue trasladado a un centro de salud cerca del lugar.

Asesinaron a disparos a una joven de 24 años e hirieron a su padrastro en Piedras Blancas

Los primeros testimonios indican que pudo tratarse de una rapiña , según este mismo medio. En la escena del crimen trabajaron personal del Área de Investigaciones y Policía Científica . El caso fue derivado al Departamento de Homicidios y continúa bajo la conducción de la Fiscalía.

En la madrugada del miércoles, una joven de 24 años llamada Lucía fue asesinada en un ataque a balazos en Piedras Blancas. Su padrastro, de 57 años, también fue herido durante el ataque. Una de las principales hipótesis, informada inicialmente por Telemundo (Canal 12), es que el homicidio fue orquestado por la expareja de la víctima desde prisión.

La hermana de la víctima respaldó esta visión al contar que esta situación había sido denunciada "cantidad de veces" y que, incluso, habían pedido custodia, pero explicó que desde Fiscalía no quisieron concederla por falta de pruebas.

Este hecho ocurrió cerca de las 06:00 en las inmediaciones de Camino Teniente Galeano y Lorenzo Batlle Pacheco, cuando ambas personas fueron atacadas por un hombre.

La joven fue diagnosticada con una herida de gravedad ocasionada por arma de fuego, más tarde murió. No tenía antecedentes penales. En la escena del crimen se encontraron nueve vainas y ahora el caso ahora está siendo investigado por la Policía y la Fiscalía.