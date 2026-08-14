Meteorólogo prevé secuencia de lluvias y tormentas: cuál será el peor día y qué espera para el fin de semana

El meteorólogo Guillermo Ramis pronosticó varios días consecutivos de cielo cubierto en Montevideo, con chaparrones durante el fin de semana y lluvias y tormentas para el lunes , jornada para la que espera acumulados de unos 25 milímetros.

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En su participación de este viernes en Informativo Sarandí, Ramis confirmó que las jornadas grises continuarán y anticipó que “va a seguir” .

“ Después le voy a agregar un poco de lluvia ”, añadió el meteorólogo antes de detallar el pronóstico para los próximos días.

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Para este viernes, Ramis pronosticó una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 14 °C , con cielo cubierto.

El sábado se producirá un leve aumento de las temperaturas, con una mínima de 11 °C y una máxima de 16 °C, aunque las condiciones seguirán inestables. “Cubierto con chaparrones casi todo el día”, pronosticó.

Para el domingo, en tanto, Ramis espera una mínima de 14 °C y una máxima de 16 °C.

La jornada permanecerá cubierta y habrá chaparrones durante las primeras horas de la mañana y nuevamente hacia la tarde y la noche.

Lluvias y tormentas para el lunes

El deterioro más importante de las condiciones meteorológicas llegará el lunes 17 de agosto, según el pronóstico presentado por Ramis.

Ese día la temperatura descenderá y se ubicará entre los 10 °C de mínima y los 12 °C de máxima. Ramis pronosticó una jornada con cielo “cubierto con tormenta y lluvia en Montevideo” y estimó un acumulado de 25 milímetros.

La inestabilidad continuará el martes. Para esa jornada espera 9 °C de mínima y 12 °C de máxima, cielo cubierto y la posibilidad de “alguna célula de tormenta con lluvia”. El acumulado previsto es de unos 8 milímetros.

El miércoles se mantendrá el cielo cubierto, con temperaturas nuevamente entre 9 °C y 12 °C.

Cuándo cambia el tiempo y vuelve a bajar la temperatura

El jueves llegará un cambio más marcado en las condiciones meteorológicas. Ramis anticipó una mínima de 8 °C y una máxima de apenas 3 °C, según expresó durante su intervención, además de condiciones nubosas y ventosas.

El meteorólogo explicó que habrá una depresión y que hacia esa jornada comenzará a sentirse con mayor intensidad el viento.

“Ventoso, 30 con racha de 50 el jueves”, señaló.

Para el viernes, en tanto, indicó que la depresión se retirará.

Nostalgia y feriado

Durante el intercambio también le consultaron por el sábado 22 y domingo 23 de agosto, el fin de semana previo a la Noche de la Nostalgia.

Aunque todavía faltan varios días y el pronóstico puede modificarse, Ramis adelantó una señal favorable para quienes tengan actividades previstas al aire libre: “Sin lluvia, sin lluvia”.

El meteorólogo quedó además con la mirada puesta sobre lo que pueda ocurrir en torno al 24 y 25 de agosto, fechas marcadas por la Noche de la Nostalgia y el feriado por la Declaratoria de la Independencia.