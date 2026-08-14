Meteorólogo prevé secuencia de lluvias y tormentas: cuál será el peor día y qué espera para el fin de semana

El meteorólogo Guillermo Ramis pronosticó varios días consecutivos de cielo cubierto en Montevideo, con chaparrones durante el fin de semana y lluvias y tormentas para el lunes, jornada para la que espera acumulados de unos 25 milímetros.
En su participación de este viernes en Informativo Sarandí, Ramis confirmó que las jornadas grises continuarán y anticipó que “va a seguir”.
“Después le voy a agregar un poco de lluvia”, añadió el meteorólogo antes de detallar el pronóstico para los próximos días.
Cómo estará el tiempo este fin de semana
Para este viernes, Ramis pronosticó una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 14 °C, con cielo cubierto.
El sábado se producirá un leve aumento de las temperaturas, con una mínima de 11 °C y una máxima de 16 °C, aunque las condiciones seguirán inestables. “Cubierto con chaparrones casi todo el día”, pronosticó.
Para el domingo, en tanto, Ramis espera una mínima de 14 °C y una máxima de 16 °C.
La jornada permanecerá cubierta y habrá chaparrones durante las primeras horas de la mañana y nuevamente hacia la tarde y la noche.
Lluvias y tormentas para el lunes
El deterioro más importante de las condiciones meteorológicas llegará el lunes 17 de agosto, según el pronóstico presentado por Ramis.
Ese día la temperatura descenderá y se ubicará entre los 10 °C de mínima y los 12 °C de máxima. Ramis pronosticó una jornada con cielo “cubierto con tormenta y lluvia en Montevideo” y estimó un acumulado de 25 milímetros.
La inestabilidad continuará el martes. Para esa jornada espera 9 °C de mínima y 12 °C de máxima, cielo cubierto y la posibilidad de “alguna célula de tormenta con lluvia”. El acumulado previsto es de unos 8 milímetros.
El miércoles se mantendrá el cielo cubierto, con temperaturas nuevamente entre 9 °C y 12 °C.
Cuándo cambia el tiempo y vuelve a bajar la temperatura
El jueves llegará un cambio más marcado en las condiciones meteorológicas. Ramis anticipó una mínima de 8 °C y una máxima de apenas 3 °C, según expresó durante su intervención, además de condiciones nubosas y ventosas.
El meteorólogo explicó que habrá una depresión y que hacia esa jornada comenzará a sentirse con mayor intensidad el viento.
“Ventoso, 30 con racha de 50 el jueves”, señaló.
Para el viernes, en tanto, indicó que la depresión se retirará.
Nostalgia y feriado
Durante el intercambio también le consultaron por el sábado 22 y domingo 23 de agosto, el fin de semana previo a la Noche de la Nostalgia.
Aunque todavía faltan varios días y el pronóstico puede modificarse, Ramis adelantó una señal favorable para quienes tengan actividades previstas al aire libre: “Sin lluvia, sin lluvia”.
El meteorólogo quedó además con la mirada puesta sobre lo que pueda ocurrir en torno al 24 y 25 de agosto, fechas marcadas por la Noche de la Nostalgia y el feriado por la Declaratoria de la Independencia.