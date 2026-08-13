Meteorólogo prevé un alivio del frío este fin de semana y adelantó cómo estará el tiempo en la Noche de la Nostalgia y el feriado del 25 de agosto

El meteorólogo Guillermo Ramis anunció un alivio de las bajas temperaturas para los próximos días , aunque advirtió que será transitorio y que posteriormente volverán las máximas cercanas a los 12 °C .

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" De tardecita hace un frío que mata ", comenzó diciendo Ramis este jueves durante su columna habitual en Informativo Sarandí.

Sin embargo, el meteorólogo señaló que desde este viernes las temperaturas comenzarán a subir. "A partir del viernes y por tres días, las máximas serán de 15 o 16 grados" , afirmó.

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El alivio no durará demasiado. Luego, según su pronóstico, "aparecerán otra vez las máximas de 12 grados hasta el miércoles" .

Una característica que se mantendrá durante ambos períodos será la nubosidad.

¿Lloverá en Montevideo durante los próximos días?

Sobre las precipitaciones, Ramis sostuvo que en Montevideo "es como si hubiera un toldo".

"No hubo nada de lluvia ayer, no lo habrá hoy y mañana tampoco", señaló.

Para el fin de semana dejó abierta la posibilidad de alguna precipitación menor. El sábado y domingo podría registrarse "algún chaparroncito" o "chispeo" en la capital, aunque con acumulados escasos.

Cómo estará el tiempo en la Noche de la Nostalgia

Ramis también adelantó su previsión para el lunes 24 de agosto, cuando se celebra la Noche de la Nostalgia, y para el martes 25, feriado por la Declaratoria de la Independencia.

De acuerdo con la proyección que maneja actualmente el meteorólogo, no se esperan lluvias durante ninguna de las dos jornadas.

La previsión cobra especial relevancia para la noche del 24, una de las jornadas con mayor movimiento nocturno del año en Uruguay por la cantidad de fiestas y eventos que se realizan en todo el país.

Qué espera Ramis para la primavera

El meteorólogo también presentó un primer panorama sobre cómo podría comportarse el tiempo durante la próxima primavera.

"Será con mejor temperatura y más lluvia", resumió.

"En setiembre, la lluvia en Uruguay va a estar dentro de los valores normales, un poco por debajo", señaló. Según agregó, "Luego, en octubre repunta un poco, y en noviembre más o menos".

Para diciembre, en tanto, anticipó que "estará más lluvioso".

Ramis ha advertido en sus últimas intervenciones sobre los posibles efectos que tendrá El Niño durante los últimos meses del año, especialmente por un aumento de las precipitaciones. En ese contexto, llegó a pronosticar crecidas que podrían provocar evacuaciones y afirmó que "las cosechas van a flotar" debido a las inundaciones.