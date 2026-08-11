Meteorólogos anticipan lluvias y tormentas para fines de agosto: qué dicen sobre la llegada del temporal de Santa Rosa

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó que entre el 24 y el 26 de agosto podría desarrollarse un episodio de inestabilidad sobre Uruguay asociado al denominado temporal de Santa Rosa , con la formación de un ciclón extratropical y la posibilidad de lluvias y tormentas "puntualmente fuertes".

Según explicó Cisneros a El Observador, las tendencias actuales de los modelos meteorológicos muestran que entre el 24 y el 25 de agosto comenzaría a gestarse un área de bajas presiones que afectaría al país.

"Por ahora las tendencias están marcando que entre el 24 y el 25 comenzaría a gestarse un área de inestabilidad sobre el país , un ciclón extratropical , un área de bajas presiones que estaría generando lluvias y tormentas ", afirmó.

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De todas formas, el meteorólogo advirtió que, debido a la distancia temporal que todavía existe, los modelos presentan variaciones sobre el momento exacto en que comenzaría el fenómeno .

"Estaría ubicándose en la región a partir del 24, está oscilando, por momentos los modelos indican que podría estar sobre el mediodía del 24 y por momentos hacia la noche, y bueno, estaría entre el 25, estaría ubicándose entre el 24 y el 26", explicó.

Durante ese período, Cisneros prevé la posibilidad de fenómenos de mayor intensidad en algunos puntos del territorio. "Tendría la presencia de algunas tormentas puntualmente fuertes", señaló.

El meteorólogo explicó que uno de los elementos que todavía será necesario observar es qué temperaturas se registrarán durante esos días, debido a su incidencia en el desarrollo de las tormentas.

"Hay que ver cómo estarían las temperaturas en ese momento, que por ahora son importantes", indicó.

Con las proyecciones disponibles actualmente, Cisneros consideró que el episodio podría coincidir con las fechas tradicionalmente asociadas a la tormenta de Santa Rosa. "El temporal de Santa Rosa por ahora estaría llegando prácticamente en tiempo y forma entre el 24 y el 26, podríamos decirlo", concluyó.

Bidegain también prevé lluvias y tormentas entre el 25 y 26 de agosto

El meteorólogo Mario Bidegain también anticipó varios episodios de inestabilidad para la segunda mitad de agosto y señaló que uno de ellos se produciría entre el 25 y el 26, fechas que coinciden con las señaladas por Nubel Cisneros para la posible llegada del temporal de Santa Rosa.

Bidegain identificó tres períodos con lluvias durante la segunda quincena de agosto y el comienzo de setiembre.

El primero se produciría entre el 19 y el 20 de agosto, con precipitaciones que podrían dejar acumulados de entre 30 y 50 milímetros en Montevideo.

"En relación a las inestabilidades, a los episodios de lluvias y vientos que podrían ocurrir sobre Montevideo, en la segunda quincena de agosto tenemos que destacar la próxima semana, el 19 y 20", señaló.

Luego mencionó un segundo episodio sobre el 25 y 26 de agosto, cuando prevé lluvias y alguna tormenta acompañada de viento.

"También tenemos que mencionar el otro episodio ahí sobre el 25, 26 de agosto, donde también vamos a tener lluvias y alguna tormenta asociada a vientos", afirmó.

Estas fechas coinciden con las proyecciones de Cisneros, quien señaló que entre el 24 y el 26 de agosto podría desarrollarse un área de bajas presiones y un ciclón extratropical sobre la región, con lluvias y tormentas puntualmente fuertes.

Bidegain identificó además un tercer período de inestabilidad entre el 31 de agosto y el 1° de setiembre, nuevamente con precipitaciones.

De todas formas, el meteorólogo señaló que los mayores acumulados de lluvia no se producirían en Montevideo, sino en el norte y noreste del país.

"Sin embargo, las lluvias más importantes o más voluminosas van a continuar estando en el norte del país, fundamentalmente sobre la frontera con Brasil", explicó.

Según Bidegain, los departamentos que podrían verse más afectados por los acumulados de precipitaciones son Artigas, Rivera y Cerro Largo, además del norte de Treinta y Tres.

Con estas proyecciones, tanto Cisneros como Bidegain ubican un episodio de lluvias y tormentas hacia el 24, 25 y 26 de agosto, aunque todavía resta determinar con mayor precisión su intensidad y evolución a medida que se acerque la fecha.

¿Cuál es la leyenda de la tormenta de Santa Rosa?

La denominada tormenta de Santa Rosa está asociada a una tradición que se remonta a 1615 y tiene como protagonista a Isabel Flores de Oliva, posteriormente conocida como Santa Rosa de Lima.

Nacida en Lima, Perú, en 1586, Isabel Flores de Oliva fue la décima de los 13 hijos de una familia española instalada en la entonces capital del Virreinato del Perú.

La leyenda de la tormenta surgió a partir de un episodio ocurrido en 1615, cuando Lima estaba amenazada por una flota comandada por el corsario neerlandés Joris van Spilbergen.

Según el relato popular, ante la amenaza, Isabel Flores de Oliva organizó rezos para proteger a la ciudad y posteriormente una fuerte tormenta habría dispersado la flota, evitando el ataque. Con el paso del tiempo, el episodio quedó asociado a las tormentas que suelen producirse en la región hacia finales de agosto.

Rosa fue beatificada en 1668 por el papa Clemente IX y canonizada tres años después. Se convirtió así en la primera santa canonizada nacida en América y fue declarada patrona de Perú, América, las Indias y Filipinas.