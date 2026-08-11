Vendedores de nafta alertaron por "quiebre de stock" de algunos combustibles en estaciones del sur por el paro de este martes

La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) alertó "quiebre de stock" en algunos tipos de combustibles de estaciones de servicio del sur por el paro de este martes del PIT-CNT , del cual también forma parte el sindicato de trabajadores de Ancap .

La Federación Ancap realizará un paro general parcial desde las 09:00 hasta las 13:00 , que también incluirá movilización desde la explanada de la Universidad de la República. Los trabajadores piden por "el fortalecimiento de las empresas públicas y la implementación de un sistema de compras públicas al servicio del país ".

Desde Unvenu, en cambio, denuncian que "medidas sindicales ajenas a las estaciones de servicio están provocando quiebre de stock de algunos tipos de combustible en las estaciones de servicio de la zona sur del país".

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"Exhortamos a las autoridades y a las compañías distribuidoras mayoristas a que tomen los recaudos necesarios para restablecer el abastecimiento normal de combustible a la brevedad ", expresó la unión en un comunicado. A su vez, llaman "a la reflexión a las partes para dejar de afectar permanentemente a los uruguayos que necesitan combustible para su movilidad".

"No debe seguir afectándose la principal planta de distribución de combustible del país cada vez que hay un conflicto sindical", sentenció el comunicado.

Movilización de Fancap. (Archivo) Camilo dos Santos

La plataforma del PIT-CNT incluye el reclamo de mayores recursos en la Rendición de Cuentas para políticas destinadas a garantizar derechos, así como una serie de reivindicaciones vinculadas al empleo, los salarios, la seguridad social y la educación.

Entre sus planteos, la central sindical reclama una seguridad social pública, solidaria, eficiente y sin fines de lucro, así como el respeto de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social y un nuevo esquema de financiamiento del sistema previsional.

La central también plantea combatir la pobreza infantil y defiende la propuesta de aplicar un impuesto "del 1% al 1% más rico".

En materia laboral reclama una Estrategia Nacional de Desarrollo que asegure trabajo, salario y derechos laborales, una reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, una reforma laboral, medidas contra la precarización y las tercerizaciones, y la defensa de la negociación colectiva y los Consejos de Salarios.