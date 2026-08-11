Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL INTERNACIONAL

Oficial: se suspendió el partido entre River Plate e Independiente Santa Fe por el sismo en Colombia

La Conmebol anunció mediante un comunicado la postergación del encuentro entre Independiente Santa Fe y River Plate

11 de agosto de 2026 9:29 hs
River Plate

La Conmebol anunció mediante un comunicado que se suspendió el partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana pautado para este miércoles a las 21:30, a causa del sismo magnitud 7.4 en la escala de Ritcher que azotó buena parte de Colombia durante la mañana del lunes.

Pese a que Bogotá, ciudad capital y sede del encuentro, prácticamente no fue afectada, las autoridades del fútbol del país y de Conmebol, tomaron la determinación priorizando la seguridad y se evalúa las posibles fechas en la que se llevará a cabo el encuentro, oficialmente postergado.

En su comunicado, en el que se expresa "la más profunda solidaridad con el pueblo colombiano" por lo ocurrido, la Conmebol no arrojó precisiones acerca de cuándo se jugará la serie correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, únicamente anunció la suspensión del encuentro pautado para el miércoles.

A su vez, confirmó también la suspensión y postergación del duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, a disputarse este martes en Ibagué.

La decisión de Nacional con Jorge Bava: el entrenador tricolor permanecerá en el cargo tras escucharlo en directiva y evaluar su complicado momento

"De chiquito me encantaba Liverpool por Luis Suárez y siempre lo veía"; todo lo que dijo Ronald Araujo en su presentación en los reds y el número que utilizará

¿Cuándo podría jugarse la ida entre River Plate e Independiente Santa Fe?

Teniendo en cuenta antecedentes anteriores y que las llaves de cuartos de final están pautadas para las semanas del 8 y 15 de septiembre, la serie entre colombianos y argentinos se postergaría una semana. Es decir: la ida, a priori en el Campín, se jugaría el próximo miércoles 19 de agosto, mientras que la vuelta en el Monumental tendría lugar siete días más tarde.

El sismo tuvo una magnitud de 7,4 en la escala de Ritcher, y fue registrado a las 7:34 de este lunes con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó. Los temblores llegaron a afectar a Cali, Manizales y Pereira; mientras que en Bogotá y Medellín también hubo algunos daños, por ahora menores.

Las más leídas

Crisis en Nacional: la renuncia del secretario general, la continuidad de Bava, una propuesta por Álvaro Gutiérrez y el mensaje de Vairo pidiendo "tranquilidad"

Diego Forlán le abrió a Luis Suárez la puerta de retorno a la selección uruguaya: mirá lo que dijo el nuevo DT de la celeste

Lo que dijo Virgil Van Dijk, excompañero de Darwin Núñez y capitán de Liverpool, sobre la llegada de Ronald Araujo a los reds

La presentación de Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya: el gran objetivo que persigue, el foco en la sub 20 y la charla pendiente con el Maestro Tabárez

Temas

River Plate Colombia Conmebol Copa Sudamericana

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos