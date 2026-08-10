La decisión de Nacional con Jorge Bava: el entrenador tricolor permanecerá en el cargo tras escucharlo en directiva y evaluar su complicado momento

La Directiva de Nacional se reunió este lunes por la mañana, como es habitual, pero en una sesión que tuvo la presencia del entrenador Jorge Bava , convocado luego de la derrota ante Boston River de este domingo en el Gran Parque Central que dejó en duda su continuidad. En la reunión se lo escuchó y, tras evaluar sus argumentos, se ratificó su continuidad en el cargo .

La nueva caída dejó muy complicada la continuidad del entrenador, pero los dirigentes resolvieron mantenerlo en su puesto luego de escucharlo.

Así lo confirmó a Referí uno de los directivos que estuvo en la reunión.

La sesión tuvo también la presencia del manager deportivo Sebastián Eguren, quien asistió para darle su respaldó al entrenador.

"El menos responsable de todos es Jorge Bava": el directivo de Nacional, Federico Britos, habló antes de la reunión que analizará el futuro del DT y dijo que deben "cambiar cosas internas"

Los números de Jorge Bava en Nacional, donde sumó una nueva derrota que complica el comienzo de los tricolores en el Torneo Clausura y pone en duda su cargo

Reunión de directiva con Bava

La reunión de Directiva de Nacional estuvo pactada para la hora 10:00, pero minutos antes comenzaron a llegar los dirigentes albos.

Jorge Bava Foto: Dante Fernández/Focouy

El único que habló con los medios presentes fue Federico Britos, quien consideró que se deben “cambiar muchas cosas internas” para mejorar la situación del club.

“Acá somos todos responsables de este momento de Nacional, no tengo duda de que el menos responsable de todos es Jorge Bava”, señaló. “Está clarísimo que tenemos un problema más profundo y somos todos responsables, los directivos en primera línea, los jugadores, la estructura deportiva y por supuesto el entrenador”, expresó.

“Esa frase, de que siempre podemos estar peor, quiero desterrarla del club”, agregó. “No es así, Nacional tiene que estar cada vez mejor y esa es la mentalidad que tenemos que empezar cambiar”, comentó, al recordar una frase que había dicho el capitán Sebastián Coates.

Consultado sobre cómo se cambia esa mentalidad, dijo que se debe derribar ese tipo de frases. “Acá la mentalidad es que somos un club grande de América, el club más grande del país por destrozo. Todos los días tenemos que trabajar para estar mejor, lo vamos a hacer, a fin de año vamos a tener el bicampeonato, peor para eso tenemos que cambiar muchas cosas internas”, agregó Britos.

"Siguen"

Pasadas las 10:20 llegó el entrenador Jorge Bava, quien había sido convocado para las 10:30. Subió las escaleras e ingresó a la sala de sesiones, donde lo esperaban los 11 directivos.

Sebastián Eguren y Jorge Bava Foto: S. Amaya

Luego, sobre las 11:00, arribó el manager deportivo Sebastián Eguren.

Tras hacer sus descargos ante los directivos, sobre las 11:30 ambos se fueron de la sala y del Gran Parque Central, sin hacer declaraciones, y la directiva continuó con el análisis de las devoluciones que hicieron ambos funcionarios.

Sobre las 12:20, un directivo que estuvo en la reunión confirmó a Referí la continuidad de Bava y Eguren en sus cargos. "Siguen", señaló.