Los tres expulsados en Nacional vs Boston River al final del partido: el tricolor recupera a Maxi Gómez ante Racing pero pierde a un titular fijo

Nacional perdió 2-1 de local ante Boston River en su estreno por el Torneo Clausura en un partido que terminó con incidentes.

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Apenas Hernán Heras pitó el final del partido, Lucas Rodríguez encaró a Juan Acosta , capitán de Boston River, mientras los jugadores visitantes festejaban a nivel de campo en el Gran Parque Central.

Eso desató una refriega generalizada con intervención de la guardia de seguridad privada de Nacional y también de la Policía, que entró para resguardar la seguridad del equipo arbitral.

Fueron más los que quisieron separar y aplacar los ánimos que pelearse.

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Después que Rodríguez encaró a Acosta, el segundo en ir sobre el capitán de Boston fue el juvenil Pavel Núñez, pero el golero Bruno Antúnez lo sacó a los empujones.

Luego fue Camilo Cándido el que fue a la carga por Acosta.

Gastón Ramírez, ex Peñarol, quien no ingresó en el partido, estuvo siempre en primera línea de los que hablaban pero, aparentemente, para separar.

Al final, cuando los ánimos se aplacaron, Heras expulsó a Cándido en Nacional y a Acosta y Ramírez en Boston River.

Cándido no podrá jugar en la segunda fecha contra Racing, Acosta y Ramírez, mientras, no podrán estar ante Boston River.

Nacional recupera a Maximiliano Gómez, suspendido ante Boston por acumulación de amarillas.

Ahora pierde a Cándido, de flojos rendimientos, pero titular inamovible para Jorge Bava que este domingo hizo debutar al ex Oriental, Benjamín Núñez, quien seguramente sea titular en la segunda fecha en el lateral zurdo.