Meteorólogo advirtió que se vienen varios días de lluvia y sugirió aprovechar "hoy y mañana para secar ropa"

El meteorólogo Guillermo Ramis anticipó que las bajas temperaturas que se instalaron en Uruguay durante el fin de semana se mantendrán durante esta semana y también la próxima , al tiempo que adelantó el regreso de las lluvias a partir del miércoles.

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" Esta semana será fría y la próxima también ", afirmó Ramis este lunes durante su columna en el noticiero radial Informativo Sarandí (AM 690).

Según sus proyecciones, el martes y el miércoles serán los días más fríos de esta semana en Montevideo , con temperaturas mínimas de 7 °C y máximas de 11 °C.

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Hacia el fin de semana se espera una leve recuperación. Para el sábado, Ramis prevé temperaturas de entre 12 °C y 15 °C , mientras que el domingo se ubicarían entre 12 °C y 14 °C .

Cuándo vuelven las lluvias a Uruguay

Además del frío, Ramis anticipó un período de varios días con precipitaciones. "Desde el miércoles hasta el sábado, hay lluvias y chaparrones", indicó.

El meteorólogo explicó que las precipitaciones comenzarían durante la noche del miércoles y continuarían "el jueves de mañana, incluso hasta las primeras horas de la tarde".

Luego se registrarían "chaparrones el viernes y el sábado".

Ramis estimó que existe "un 85%" de probabilidades de que se concrete este escenario y, ante la sucesión de jornadas con precipitaciones, dejó una recomendación doméstica. "Aprovechen hoy y mañana para secar la ropa", aconsejó.