Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
algo de nubes
Martes:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Meteorólogo advirtió que se vienen varios días de lluvia y sugirió aprovechar "hoy y mañana para secar ropa"

El meteorólogo prevé que las temperaturas se mantengan bajas durante los próximos días y anticipó lluvias y chaparrones entre el miércoles y el sábado

10 de agosto de 2026 12:38 hs
Ropa

Ropa

El meteorólogo Guillermo Ramis anticipó que las bajas temperaturas que se instalaron en Uruguay durante el fin de semana se mantendrán durante esta semana y también la próxima, al tiempo que adelantó el regreso de las lluvias a partir del miércoles.

"Esta semana será fría y la próxima también", afirmó Ramis este lunes durante su columna en el noticiero radial Informativo Sarandí (AM 690).

Según sus proyecciones, el martes y el miércoles serán los días más fríos de esta semana en Montevideo, con temperaturas mínimas de 7 °C y máximas de 11 °C.

Más noticias

Chofer de ómnibus UCOT habló sobre el secuestro: "Con una persona apuntando detrás y otro adelante, no tenés mucho para hacer"

El futuro del Ferrocarril Central: Orsi remarcó que la prioridad es "conectar al país" pero "sueña" con que también pueda llegar a Argentina y Paraguay

Hacia el fin de semana se espera una leve recuperación. Para el sábado, Ramis prevé temperaturas de entre 12 °C y 15 °C, mientras que el domingo se ubicarían entre 12 °C y 14 °C.

Cuándo vuelven las lluvias a Uruguay

Además del frío, Ramis anticipó un período de varios días con precipitaciones. "Desde el miércoles hasta el sábado, hay lluvias y chaparrones", indicó.

El meteorólogo explicó que las precipitaciones comenzarían durante la noche del miércoles y continuarían "el jueves de mañana, incluso hasta las primeras horas de la tarde".

Luego se registrarían "chaparrones el viernes y el sábado".

Ramis estimó que existe "un 85%" de probabilidades de que se concrete este escenario y, ante la sucesión de jornadas con precipitaciones, dejó una recomendación doméstica. "Aprovechen hoy y mañana para secar la ropa", aconsejó.

Las más leídas

Piquete por Palestina quiso impedir salida de barco con ganado en el puerto y funcionario de ANP será investigado

Sorteo del 5 de Oro: mirá los resultados de este domingo

El cinturón que nadie reconoce, las omisiones investigativas y la clave de la arena en el rostro: las dudas sobre la muerte de Pepa Almendra

Nacional 1-2 Boston River: el tricolor no pudo disimular la ausencia de Maxi Gómez, jugó un partido desastroso y perdió tras arrancar ganando

Temas

Meteorólogo lluvia ropa

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos