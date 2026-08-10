¿Cambio de estrategia? Peñarol quería jugar el partido suspendido ante Montevideo City Torque el sábado, pero la derrota de Nacional, hizo pensar en jugar cuanto antes el clásico del Torneo Clausura

La insólita jornada vivida el pasado sábado en el Estadio Charrúa dejó tela para cortar en el arranque del Torneo Clausura. El esperado cruce entre Montevideo City Torque y Peñarol no pudo disputarse debido a un repentino y persistente apagón en la red lumínica del escenario deportivo, obligando a las autoridades a decretar la suspensión del encuentro antes del pitazo inicial.

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En primera instancia, la intención de Peñarol era clara: buscar disputar el compromiso lo antes posible para no arrastrar partidos pendientes en la tabla.

Sin embargo, el panorama comenzó a adquirir nuevos matices de cara a la reunión que mantendrá el Consejo de Liga en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) este lunes para fijar dicho compromiso.

Si bien Peñarol pretendían salir a la cancha sin mayor demora y jugar ante Montevideo City Torque el sábado que viene como único encuentro de todo el fin de semana, según informaron distintas fuentes del club carbonero a Referí, en el seno directivo ahora se mira con buenos ojos la posibilidad de postergar el encuentro (posiblemente para setiembre) y dar paso directamente a la segunda fecha el próximo fin de semana, tal como estaba estipulado en el calendario original.

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Esta postura cobra una fuerza renovada tras lo sucedido el domingo en el Gran Parque Central, cuando Nacional cayó derrotado por 2-1 ante Boston River.

El tropiezo del tradicional rival modifica la lectura del momento deportivo e influye de lleno en la planificación técnica.

En Peñarol prima el deseo de llegar con el máximo rodaje y el mejor balance físico al clásico del fútbol uruguayo, fijado para la cuarta jornada.

Una postergación de toda la segunda fecha -como pretendía en primera instancia Peñarol, y jugar ante Montevideo City Torque el sábado venidero- generaría la postergación por una semana del enfrentamiento ante los tricolores.

La decisión final que adopte el Consejo de Liga de la AUF terminará de definir el margen de maniobra carbonero en esta recta inicial.