Dos personas resultaron heridas tras chocar contra tres caballos en Ruta 8: el conductor no tenía libreta

Dos personas resultaron heridas luego de que la moto en la que circulaban chocara contra tres caballos que irrumpieron en Ruta 8 , informó la Jefatura de Policía de Cerro Largo .

El siniestro ocurrió este lunes 10 de agosto en la intersección de Ruta 8 y Camino Las Pampas , jurisdicción de la Seccional Quinta de Isidoro Noblía.

En la motocicleta Baccio viajaban un hombre de 27 años y un adolescente de 17 cuando los tres equinos ingresaron a la calzada. La moto impactó contra los animales y sus dos ocupantes cayeron al pavimento.

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Ambos fueron trasladados inicialmente por un particular a la policlínica de la zona y posteriormente derivados al Hospital de Melo .

El conductor sufrió una posible fractura en el antebrazo derecho, mientras que el adolescente fue atendido por lesiones de diversa entidad.

Efectivos del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) concurrieron al lugar para preservar la escena y retirar la motocicleta.

La Policía realizó una prueba de espirometría al conductor, que dio resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Las autoridades constataron además que el hombre no tenía licencia de conducir. El caso quedó en manos de la Fiscalía Letrada de Turno.