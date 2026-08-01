40 toboganes, capacidad para 10.000 personas e inversión de casi US$100 millones: inauguran el mejor parque acuático de América Latina

El complejo recreativo IRTRA Xetulha abrió sus puertas el viernes en Retalhuleu , Guatemala , como la mayor ampliación del Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA) en más de dos décadas.

Con una inversión de 92 millones de dólares, el parque sumó 40 toboganes, nuevas piscinas y una capacidad para recibir hasta 10.000 visitantes por día, en un proyecto que busca consolidar a la región como uno de los principales destinos turísticos de Centroamérica .

La apertura del centro recreativo fue celebrada incluso por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo Ríos, quien participó en la inauguración. Desde IRTRA, estimaron que el parque generará 500 empleos directos.

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El nuevo parque acuático Xetulha forma parte del complejo del IRTRA , ubicado en el departamento de Retalhuleu , al suroeste de Guatemala , donde también funcionan el parque temático Xetulul , varios hoteles y otros espacios recreativos.

De acuerdo con el periódico guatemalteco Prensa Libre, la ampliación demandó una inversión cercana a los US$100 millones. Incorporó 40 toboganes de distintas intensidades, piscinas familiares, áreas infantiles, ríos de corriente, zonas de descanso y servicios gastronómicos.

El objetivo es ampliar la oferta turística del complejo y atraer tanto a visitantes locales como a turistas extranjeros.

El diario costarricense La Nación destacó que el emprendimiento fue concebido para recibir hasta 10.000 personas en simultáneo, además de representar una de las inversiones más importantes realizadas por el IRTRA desde la inauguración de Xetulul, el parque temático que abrió sus puertas en 2002.

El presidente del organismo, Ricardo Castillo Sinibaldi, enfatizó que la expansión "busca fortalecer el turismo regional" y "ofrecer una experiencia de entretenimiento de nivel internacional para las familias centroamericanas".

Nuevo parque acuático Xetulha

Entre sus principales atractivos se encuentran decenas de toboganes para todas las edades, piscinas de olas, áreas de juegos acuáticos para niños, espacios de relajación, zonas verdes y una infraestructura preparada para recibir miles de visitantes por jornada.

“Este parque que estamos inaugurando se va a convertir en el mejor parque acuático de América Latina”, expresó Castillo Sinibaldi durante su discurso inaugural, al presentar una obra construida con tecnología de última generación, una temática inmersiva y una fuerte identidad local.

Además del nuevo parque acuático, el complejo cuenta con hoteles temáticos, restaurantes, áreas de espectáculos y espacios recreativos que permiten extender la estadía de los turistas.