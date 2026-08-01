Soja, maíz, trigo y colza con precios en fuerte caída tras los récords de la semana anterior

La volatilidad del mercado , que la semana pasada llevó a los granos soja, maíz, trigo y colza a los precios más altos en varios años , accionó en forma inversa : el lunes impactó a la baja el descenso del petróleo por una tregua entre Irán y EEUU, pero las agresiones se reanudaron y volvió al eje de US$ 90 por barril.

A pesar de que se mantuvieron las presiones de los fundamentos agrícolas y de mercado –incluso los geopolíticos–, la toma de ganancias de los fondos de inversión que salieron a vender posiciones arrastró los precios sobre el final de la semana.

La soja cayó 6% en Chicago desde US$ 458 a US$ 430 en la posición agosto, los futuros de maíz para setiembre cayeron 5% y el trigo diciembre en Chicago retrocedió de US$ 255 a U$ 241 en la semana, un 5,5%, alejando a la cebada cervecera en Uruguay del eje de los US$ 255 a US$ 260 por tonelada que traía.

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La caída importante más importante del trigo fue el viernes, casi 4%, desde US$ 250 a US$ 241 en la posición diciembre de la Bolsa de Chicago.

La corredora de granos argentina Granar afirmó que este comportamiento del mercado expone “el mayor nivel de irracionalidad” por parte de los especuladores, “teniendo en cuenta los fundamentos que el mercado agrícola tiene delante de sus narices”.

El principal argumento alcista en el mercado de trigo es el agravamiento prácticamente a diario de los ataques entre Rusia y Ucrania en la zona del Mar Negro, el Mar de Azov y el estrecho de Kersch, por donde circula el 25% del trigo que exporta Rusia.

La Unión de Exportadores y Productores de Cereales de Rusia avizora una crisis de abastecimiento y dijo a la agencia Reuters que los ataques con drones ucranianos contra buques y puertos rusos podrían paralizar las exportaciones de cereales a través del Mar Negro en un futuro próximo, elevando los precios para los países compradores.

Entre 30 y 35 millones de toneladas de trigo ruso están en riesgo, el 15% del comercio mundial del cereal.

La producción de trigo australiano se ha elevado a 31 millones de toneladas desde las estimaciones anteriores sobe 29 millones de toneladas, ya que las recientes condiciones climáticas han impulsado el potencial de rendimiento, otro dato ligeramente bajista para la oferta mundial.

Soja: el clima contribuye a presión bajista

En soja las lluvias sobre buena parte de los cultivos en Estados Unidos contribuyeron a la moderación de los precios, que cerraron sobre US$ 415 por la soja disponible en el mercado local y US$ 400 la soja de la próxima cosecha.

A este factor se sumaron el viernes las ventas técnicas y las liquidaciones de fin de mes.

Sin embargo, la cautela previa al próximo informe de oferta y demanda del Departamento de Estados Unidos en agosto contribuye a moderar la intensidad de las bajas.

También frenan el ajuste los buenos datos de exportación de EEUU, particularmente la estabilización de compras de China.

Fuerte caída de la colza

La colza en el mercado europeo Matif cayó de US$ 637 a US$ 588 por tonelada, una fuerte caída de 8% que en parte fue moderada por el robustecimiento de la cotización del euro frente al dólar.

Entre los factores que influyeron está la presión del petróleo, que ha mostrado variaciones en la semana, pero cerró la semana 7% por debajo del precio del viernes pasado, y de la buena cosecha de Canadá: se elevaron las estimaciones de producción de colza de 19,2 a 21 millones de toneladas en la última semana y aumentó 7% la proyección de exportaciones hasta 8 millones de toneladas.

En Uruguay se activaron durante la semana las aplicaciones de urea y de funguicida sobre los cultivos de invierno previo a las lluvias esperadas para el fin de semana.

El arroz subió 14% en un mes en Brasil

El precio del arroz cruzó los US$ 13,50 por bolsa en el sur de Brasil, una suba mensual de 14%.

La perspectiva es cada vez mejor para la próxima siembra en Uruguay, si El Niño permite sembrar en tiempo y forma, agua en las represas no va a faltar.

Los precios del arroz en cáscara siguen subiendo en Rio Grande do Sul, debido a la escasez de suministro y a la necesidad de las industrias de adquirir grano.

Los arroceros brasileños solo negocian lotes específicos y mantienen una postura firme, mientras que los compradores aumentan los precios ofrecidos en algunas regiones, indicó el instituto Cepea esta semana.

A pesar de este escenario de precios al alza, las persistentes lluvias de los últimos días han dificultado la carga de grano y limitaron el avance de las negociaciones, reduciendo la liquidez.

Según Cepea, la menor disponibilidad y la expectativa de nuevos aumentos de precios durante la temporada baja mantienen a los vendedores reticentes.

Al mismo tiempo, la necesidad de obtener materia prima ha llevado a algunas industrias a incrementar nuevamente sus ofertas, especialmente en las regiones cercanas al puerto de Río Grande.