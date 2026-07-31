Los precios de novillos y terneros cierran julio con nuevos máximos en la historia

Julio cierra sus actividades ganaderas con la tonificación de un mercado de hacienda que ya venía pujante . Hay entradas cortas a las plantas, la oferta que no despega, con demanda de reposición y un precio de exportación que se afirma arriba de US$ 6.000 por tonelada. Todo eso apuntalan los precios para novillos y terneros .

Esta semana se concretaron negocios por novillos de punta entre US$ 5,80 y US$ 5,85 por kilo de carcasa, marcando nuevos máximos para este año y desde que hay registros.

La vaca especial cotiza, por su parte, en el eje de los US$ 5,40 por kilo.

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Una marca histórica para el precio de los novillos en Uruguay

Con esta firmeza del gordo, y avizorando una primavera prometedora para la ganadería, la reposición -que hasta unos días se mostraba más cautelosa- cobra más vigor.

Si bien hay plantas que ya comenzaron la faena de ganados de corral con destino a negocios de la Cuota 481, eso no ha reducido ni el interés de compra de la industria ni ha presionado los valores en los ganados de pasto.

En alguna planta están operando equipos kosher, un factor adicional de firmeza para los ganados especiales, que siguen siendo escasos y demandados.

“Da la impresión de que todo va a seguir igual, porque ganado gordo no va a aparecer mucho muy rápido”, estimó Ariel Núñez, de Freire Negocios Rurales.

“Veo un mercado estable, sin que los ganados cuota vayan a cambiar en nada los precios del ganado gordo”, apuntó el operador.

Las lluvias y la faena de vacunos

Las lluvias esperadas para el fin de semana posiblemente generen alguna distorsión en las cargas, con una faena que quedó por debajo de las 40 mil cabezas, el menor volumen de las últimas seis semanas.

Hasta el 25 de este mes, la faena mostraba un acumulado mensual 3,6% abajo comparado con 2025.

Carne de exportación con precios altos y sólidos

El séptimo mes del año llega a su cierre con precios de exportación sólidos: alcanzó US$ 6.144 por tonelada en el promedio móvil de los últimos 30 días, por encima de la semana anterior.

Hay expectativa sobre cómo se moverá la demanda de China en lo que resta del año, ya con Brasil y Australia topeando sus cupos de exportación, con un Brasil que quedará afuera de la Unión Europea a partir del 3 de setiembre.

Uno de los destaques de los últimos días fue el anuncio de Estados Unidos de reanudar en agosto las importaciones de ganado mexicano, más de un año después de haber trancado el ingreso para frenar el avance de la mosca de la bichera.

Reposición: nuevos récords

“Veo poca oferta de ganado para el campo y en la medida que nos vayamos entrando en agosto veo menos oferta aún”, comentó Núñez.

En valores, el novillo cuota cotiza sobre los US$ 3,35 a US$ 3,40 por kilo en pie y un novillo no cuota ronda los US$ 3,15 a US$ 3,20. Y la vaca de invernada se mueve en el eje de US$ 2,40.

En el remate de Pantalla Uruguay de esta semana los terneros alcanzaron un nuevo récord de US$ 4,29 por kilo con una suba de 5% respecto al remate anterior y superando el récord de abril en 15 centavos, con un promedio por cabeza de US$ 783.

Los novillos 1 a 2 años treparon 13% respecto al mes pasado hasta US$ 3,65, superando el máximo de US$ 3,59 alcanzado en abril.

En los lotes mixtos de terneros y terneras se cruzó por primera vez los US$ 4 con una suba de 8% que estableció un nuevo récord de US$ 4,30 por kilo que supera largamente el máximo del mes anterior de US$ 3,98 en promedio.

La exportación en pie sigue activa, con referencias para terneros enteros de entre 180 y 200 kilos en el eje de US$ 4 a US$ 4,05 por kilo.

También hay demanda por terneras y vaquillonas preñadas de razas definidas.

El combo de oferta ajustada y demanda que no afloja marca un arranque de agosto con expectativas de firmeza y sin movimientos drásticos a la vista, tanto para el gordo como para la reposición.