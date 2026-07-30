Tras el temporal en Salto, se sabe cuándo puede llegar un pico de suba de precios en verduras

La incidencia del temporal que hubo en Salto -en la madrugada del 18 de julio- en los precios de algunos rubros hortícolas se percibirá, se estima, a partir de mediados de agosto , se explicó a El Observador desde la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) .

Diego Romero, encargado de Información Comercial de la UAM, indicó que es esperable una suba de precios mayor a lo que normalmente pasa sobre el cierre del invierno y el inicio de la primavera, siempre en algunos rubros, no en todos, pero lejos se está de un escenario de desabastecimiento.

Lo que sucede, comentó, es que la adversidad ocurrió en un momento del año en el que habitualmente hay un enlentencimiento en la oferta y así suba de valores en hortalizas sensibles a la realidad climática invernal, cuando los días menos luminosos y las temperaturas más bajas enlentecen el ciclo productivo.

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Este invierno, agregó, en ese sentido ha sido más adverso de lo habitual.

El temporal causó daños muy importantes, tanto que ameritaron la declaración de emergencia granjera en Salto (para que haya asistencias a los damnificados), con perjuicios en las infraestructuras productivas en algunos casos totales y en otros parciales en unas 300 unidades granjeras, con base en un relevamiento inicial del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

No obstante una realidad a considerar es que hay una cantidad también importante de productores que no fueron afectados y que, por lo tanto, siguen desarrollando sus manejos sin obstáculos, produciendo y comercializando.

Donde sí impactó el temporal, en una etapa inicial se ha ido tratando de aprovechar lo más posible la producción, trasladando al mercado lo que pudo madurar y presenta las condiciones adecuadas, por ejemplo en tomate y morrón.

El impacto, complementó Romero, se verá entonces a mediano plazo como se adelantó, teniendo en cuenta no solo las plantas que dejaron de producir al ser afectadas, también que el ciclo productivo a esta altura del año suele demandar unos dos meses desde el cuajado del fruto hasta su estado óptimo de cosecha.

Pico de precio en setiembre y octubre

Históricamente, agregó, el pico de precio en el caso del tomate sucede en setiembre y octubre, porque se trata del fruto formado en pleno invierno (cuando además hay muy baja polinización), coincidiendo su llegada al mercado con el inicio de días primaverales, de mejores temperaturas y mayor demanda de los consumidores.

Este año, seguramente, ese pico en el valor de una de las hortalizas más producidas y vendidas será más elevado, dadas las circunstancias detalladas.

Un detalle no menor es que el temporal, con vientos de hasta 130 kms/hora, derribó o al menos dañó muchas estructuras que protegen la producción, como invernáculos, en uno de los dos grandes polos productivos granjeros de Uruguay, y para peor en el que en invierno es responsable máximo de abastecer a los comerciantes y así a los consumidores.

El peso de Salto

Salto, en setiembre y con base en el promedio de 2021 a 2025, ha sido responsable del 93% de la oferta de tomate redondo y del 85% del morrón rojo, por señalar un par de ejemplos.

En los siguientes cuadros se puede apreciar, en algunos rubros de alta relevancia, la participación de Salto como zona proveedora a la UAM, con la lectura segmentada en los meses críticos, debido a las condiciones invernales antes señaladas, y la lectura anual.

¿Verduras con precios bajos?

Romero, a propósito de algo que suele suceder, la coexistencia en bocas de venta de productos de la granja con precios altos y bajos, mencionó que en la actualidad las hortalizas de hoja tienen precios mayormente accesibles: lechuga, acelga, espinaca y también las coles, como coliflor, repollo y repollitos de bruselas. Son más tolerantes a las condiciones invernales habituales.

Bajas y subas en la UAM

El último reporte del Observatorio Granjero, correspondiente al lunes 27 de julio, señaló (en el mercado mayorista) descensos de valores en tomates, morrones, brócoli, acelga, lechuga Crespa, berenjenas, pepino, ajíes catalanes, chauchas, papas y mandarinas, con subas en cebollas, boniato zanahoria, remolacha calibres grandes, zucchini, frutilla y mandarina.

Importaciones y contrabando

Desde el MGAP, sobre este escenario, se recordó a El Observador que autoridades y técnicos realizan un monitoreo constante del mercado, pues entienden clave la plaza esté siempre debidamente abastecida.

En ese sentido, vale puntualizar que es más sencillo el ingreso de ciertos rubros, como papa, cebolla o boniato, que otros como tomate o morrón, por lo perecedero de estos últimos rubros.

Otra realidad, mencionada por una fuente del sector granjero, es la existencia de un problema (que además de un perjuicio para los productores es un riesgo sanitario), el ingreso al país de productos de contrabando, un delito que cuando hay precios elevados en la plaza interna suele incrementarse.