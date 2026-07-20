Pérdidas millonarias en Salto por un temporal que fue "una aplanadora" y las consecuencias que se temen

Las pérdidas por el temporal que generó destrozos de enorme magnitud en Salto , perjudicando básicamente a la producción granjera, son hoy difíciles de cuantificar, pero hay quienes hablan de decenas de millones de dólares por daños ocurridos y por las inversiones necesarias para recuperar los sistemas productivos .

Considerando las recorridas iniciales y las denuncias recibidas, Eduardo Tenca, integrante de la Intergremial Salto Hortícola (ISH) y experiente productor granjero, señaló a El Observador que se arriesga a pensar que el impacto global no baje de 40 a 50 millones de dólares.

Orsi recorrió las zonas afectadas por el temporal en Salto: "Es un milagro cómo no fue peor en el tema vidas"

Este lunes autoridades del gobierno nacional, encabezadas por el presidente Yamandú Orsi , y departamental, lideradas por el intendente Carlos Albisu, recorren zonas de Salto afectadas evaluando los daños de un temporal que el sábado 18 de julio causó el fallecimiento de una persona.

Una aplanadora pasó por Salto

“Fue algo fabuloso, una cosa terrible, fue como una aplanadora que pasó frente a Salto y Concordia y se llevó todo por delante, invernáculos enteros, galpones, algo nunca visto… ni que hablar de los destrozos de la ciudad con mil voladuras de techos y todo lo otro”, dijo, hablando con evidente tristeza.

Añadió que no ha parado de recibir llamados de productores, denunciando pérdidas totales y en el mejor de los casos parciales, por ejemplo hay granjeros de gran porte que perdieron el 100% de sus 160 mil m2 de invernáculos y otros pequeños o medianos que también les quedó todo en el piso, todo roto, todo quebrado y desperdiciado, con bajas esperanzas de recuperar algo y además impedidos de reanudar de inmediato las producciones en sus sistemas.

Esto le pega muy duro a un sector que ya no venía bien y las consecuencias van a ser para largo rato Esto le pega muy duro a un sector que ya no venía bien y las consecuencias van a ser para largo rato

Luego de comentar que si bien existían pronósticos de muy mal tiempo, nadie imaginó algo tan adverso, tan contundente y en esa zona.

“Estamos devastados”, expresó.

Estructuras quedaron "hechas un fleco"

Fue de tal gravedad la adversidad climática que hubo estructuras diseñadas, con una fuerte inversión, para soportar vientos de hasta 130 kms porque la verdad es que cada tanto hay problemas de vientos intensos, “pero igual quedaron hechas un fleco”.

A las millonarias pérdidas por infraestructura dañada se añaden las pérdidas por producción que estaba encaminada para salir al mercado y fue afectada y las pérdidas que se darán a corto plazo porque los tomates, morrones, lechugas y otros rubros lleva mucho tiempo acondicionar el sitio para que se desarrollen los ciclos productivos y haya nuevas cosechas.

Impacto en precios

Lo que quedó en pie, en una primera lectura, lejos está de poder satisfacer a corto plazo la demanda habitual y es probable que haya un impacto en los precios en algunos rubros.

Los temas asistencias y seguros

Con relación a las ayudas que puedan encaminarse, en el sector se espera que los gobernantes estén a la altura con medidas eficientes e inmediatas, porque está claro que un esfuerzo incluso del orden de un millón de dólares, que puede sonar a mucho, lejos estará de ser suficiente.

Otro problema es que si las ayudas están condicionadas a que los productores estén al día con sus obligaciones, sin deudas, pocos accederán, porque la baja rentabilidad en el sector ha instalado un escenario de endeudamiento que es una realidad.

Sobre el tema seguros, hay quienes tienen ese beneficio porque pudieron invertir, pero mucho no y no es por desidia, explicó, es porque precisamente la baja rentabilidad les impide contratar pólizas para estar cubiertos.

Hay productores que si deben pagar miles de dólares por año para estar asegurados se quedan sin margen de ganancia, consideró.

Hay pérdidas, hay gastos ahora que no estaban previstos y hay un impacto anímico de desánimo muy grande, admitió… “esto es algo que va a traer mucha cola”, concluyó.

El presidente @OrsiYamandu, junto al subsecretario @CarambulaMatias, representantes nacionales y departamentales y el equipo técnico del #MGAP se encuentran recorriendo y relevando los predios afectados y los niveles de incidencia en cada afectación. Posteriormente, estarán… pic.twitter.com/eoJvmkGGWG — MGAP (@MGAPUruguay) July 20, 2026

Recorriendo zonas de chacras en Salto. Conversando con lo productores. Desastre en el sistema productivo de la hortifruticultura. Muchas pérdidas totales. Solicitaré reunión grave y urgente a la Comisión de Ganadería, la cual integró para abordar esta problemática. pic.twitter.com/VAeCT40atN — Horacio (@HoraciodeBrum) July 18, 2026