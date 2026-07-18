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MGAP trabaja en "generación de medidas concretas" tras el temporal de Salto que dejó destrozos en la cosecha

Para declarar la Emergencia Granjera, decisión del MGAP, se necesita la anuencia de la Junta Nacional de la Granja

18 de julio de 2026 21:00 hs
Destrozos en campos tras el temporal de Salto

Destrozos en campos tras el temporal de Salto

Foto: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Tras el temporal de la madrugada del sábado en Salto, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) trabaja en la "generación de medidas concretas" y desplegó "equipos territoriales" por la situación en que quedaron las cosechas y algunas instalaciones productivas en la zona.

Poco después de las 03:00 del sábado, el viento alcanzó los 129,5 kilómetros por hora en este departamento.

El evento contó con lluvias y dejó a una mujer fallecida.

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Los daños también se vieron reflejados en el campo.

La Confederación Granjera del Uruguay (CGU) definió como "catástrofe" al temporal y le reclamó al gobierno nacional la "inmediata declaración de Emergencia Agropecuaria para la zona afectada".

Para declarar la Emergencia Granjera se necesita la anuencia de la Junta Nacional de la Granja que sesiona este lunes 20 de julio y activar eso implicaría algunos beneficios.

Entre ellos, están el "plan de recomposición de los sistemas productivos con fondos no reembolsables", "líneas de crédito con tasas subsidiadas para recomposición de los sistemas productivos" y "medidas de reestructuración de créditos o corrimientos".

En estos momentos se está realizando un relevamiento de las zonas afectadas y del estado crediticio de productores.

La cartera también "está realizando el seguimiento de las denuncias ante al Banco de Seguros del Estado (BSE)".

Este domingo viajarán a Salto distintas autoridades del ministerio.

En el departamento se registró el desprendimiento de techos, árboles caídos y miles de clientes de UTE afectados.

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