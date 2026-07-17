Productores ganaderos disponen de un nuevo plazo para sumarse al Programa PROCRÍA

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Plan Agropecuario extendieron el plazo, hasta el lunes 10 de agosto, para que los productores ganaderos se postulen y accedan a los beneficios contemplados en el Programa PROCRÍA , en la segunda convocatoria de este emprendimiento.

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El programa brinda asistencia técnica mensual en cada predio, propone espacios de encuentro entre pares y genera capacitación, sin costo para los productores, se explicó desde el ministerio.

PROCRÍA ya está asesorando a 1.000 productores, tras la convocatoria inicial, con el objetivo de promover sistemas más rentables, resilientes y ambientalmente responsables.

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Las herramientas para lograrlo son el trabajo para mejorar la producción y el ingreso económico, con énfasis en el cuidado del campo natural, los animales y el ambiente.

A través de esta convocatoria, se indicó, se prevé la incorporación de otros 300 productores al programa.

Postulación de productores al PROCRÍA

Los postulantes deben ser personas a cargo de una unidad de producción de 100 a 1.250 hectáreas (índice Coneat 100) que realicen cría o ciclo completo con ganadería vacuna o mixta (vacunos y ovinos).

Las prioridades informadas

Que se integren a grupos ya en PROCRÍA funcionando (con aval del grupo).

Que se presenten agrupados (entre cinco y 12 postulaciones conjuntas).

Que integren el registro de la producción familiar.

Que sean jóvenes rurales entre 18 y 29 años y/o mujeres rurales.

Que desarrollen su actividad en todo el país, preferentemente en los departamentos de Artigas, Salto, Rivera, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno, Florida, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y Maldonado.

Los contactos

El proceso a seguir es completando el formulario disponible en los sitios web del MGAP y del Plan Agropecuario.

En caso de requerir orientación adicional a lo expuesto, hay que contactarse con los técnicos de la Dirección General de Desarrollo Rural del ministerio, del Instituto Nacional de Colonización o del Plan Agropecuario.