Productores ganaderos disponen de un nuevo plazo para sumarse al Programa PROCRÍA

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Plan Agropecuario extendieron el plazo, hasta el lunes 10 de agosto, para que los productores ganaderos se postulen y accedan a los beneficios contemplados en el Programa PROCRÍA, en la segunda convocatoria de este emprendimiento.
El programa brinda asistencia técnica mensual en cada predio, propone espacios de encuentro entre pares y genera capacitación, sin costo para los productores, se explicó desde el ministerio.
PROCRÍA ya está asesorando a 1.000 productores, tras la convocatoria inicial, con el objetivo de promover sistemas más rentables, resilientes y ambientalmente responsables.
Las herramientas para lograrlo son el trabajo para mejorar la producción y el ingreso económico, con énfasis en el cuidado del campo natural, los animales y el ambiente.
A través de esta convocatoria, se indicó, se prevé la incorporación de otros 300 productores al programa.
Postulación de productores al PROCRÍA
Los postulantes deben ser personas a cargo de una unidad de producción de 100 a 1.250 hectáreas (índice Coneat 100) que realicen cría o ciclo completo con ganadería vacuna o mixta (vacunos y ovinos).
Las prioridades informadas
- Que se integren a grupos ya en PROCRÍA funcionando (con aval del grupo).
- Que se presenten agrupados (entre cinco y 12 postulaciones conjuntas).
- Que integren el registro de la producción familiar.
- Que sean jóvenes rurales entre 18 y 29 años y/o mujeres rurales.
- Que desarrollen su actividad en todo el país, preferentemente en los departamentos de Artigas, Salto, Rivera, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno, Florida, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y Maldonado.
Los contactos
El proceso a seguir es completando el formulario disponible en los sitios web del MGAP y del Plan Agropecuario.
En caso de requerir orientación adicional a lo expuesto, hay que contactarse con los técnicos de la Dirección General de Desarrollo Rural del ministerio, del Instituto Nacional de Colonización o del Plan Agropecuario.