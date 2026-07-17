Alfonso Espino debutó en Racing de Avellaneda por la Copa Argentina con una asistencia: mirá el video

El lateral uruguayo Alfonso Espino debutó este jueves con la camiseta de Racing de Avellaneda , luego de su fallida llegada a Nacional , en la victoria por 4-1 ante Defensa y Justicia por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina .

El comienzo de Espino con la camiseta de la Academia no pudo ser mejor , ya que a los 4 minutos del partido logró su primera asistencia con el club argentino.

Tras un avance por derecha, la pelota llegó a la medialuna y Espino corrió para disputarla con un rival . En ese cruce el lateral izquierdo realizó una especie de taco hacia atrás que le dejó la pelota servida a Matko Miljevic , que definió de primera y la metió en un ángulo para darle el 1-0 a Racing.

A los 32 minutos Marcos Rojo amplió la ventaja de penal, y a los 51 el ex Nacional Leandro Fernández puso el descuento para Defensa tras definir solo en el área, luego de que Espino lo soltara en la marca. De todas formas, solo siete minutos después Santiago Sosa volvió a darle dos de ventaja a la Academia.

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A los 64, Adrián "Maravilla" Martínez tuvo la oportunidad de sentenciar el encuentro de penal, pero el arquero Lautaro Amadé, ex Racing de Sayago, atajó el disparo. Sin embargo, a los 87 el propio delantero logró el 4-1 al aprovechar un error de David Martinez, que lo dejó solo frente al arco. Tan solo un minuto antes Espino se había retirado en lugar de Ignacio Rodríguez.

La llegada del uruguayo a Racing no estuvo exenta de polémica, debido a que antes estuvo en el radar de Nacional, club que lo formó. El vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, dijo en una entrevista con El Espectador Deportes que tanto Jorge Bava como el mánager Sebastián Eguren y él mismo se reunieron con él, pero la negociación no llegó a buen puerto. "Tenía la expectativa de que realmente quisiera venir a Nacional, pero no fue así", agregó.

Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

"Lo de Perchman me sorprendió. Entiendo que es su forma de actuar y su modus operandi. No estoy nada de acuerdo con las cosas que dijo, y muchas son mentira. Dijo que me junté con Seba Eguren y ni siquiera llegué a hablar con Seba. Hay otras que son verdad, pero si te abro la puerta de mi casa no es para que salgas a contar unas cosas sí y otras no, verdades y mentiras. Es una falta de respeto total hacia mí y me parece que se equivocó", respondió luego Espino en declaraciones realizadas a Sport 890.

Días después en su presentación, el jugador dijo a los medios partidarios de Racing que "siempre hay que ir a un lugar donde te quieran de verdad”.

Este viernes Perchman volvió a hablar sobre el tema, y mantuvo viva la polémica con Espino: “Yo no fui 5 minutos a la casa de Espino. Fui 45 minutos. Bava se reunió 3 horas. ¿Qué quería? ¿Quería una bienvenida como Luis Suárez?”, preguntó el vicepresidente.