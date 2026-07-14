"Siempre hay que ir a un lugar donde te quieran de verdad": lo que dijo Alfonso Espino, que se reunió con Nacional pero finalmente firmó con Racing de Avellaneda; mirá el video

Alfonso “Pacha” Espino , el lateral izquierdo que estuvo en negociaciones con Nacional , club en el que se formó, en este período de pases y que finalmente firmó por Racing de Avellaneda , explicó a qué se debió su decisión.

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“Yo venía hablando hace tiempo con los de Racing y la verdad que tenía varias opciones en Europa, lo de Nacional, como decís, pero a veces siempre hay que ir a un lugar donde te quieran de verdad” , comentó a medios partidarios de su nuevo equipo.

“La verdad que me llamaron (de Racing), me dijeron cuánto había jugado, cómo había jugado, la habían analizado al máximo y creo que por decisión más o menos familiar y personal, creo que mi tiempo en Europa había culminado más que nada por querer cambiar un poco de aires y venir a una liga como esta, creo que es muy competitiva y te exige estar al máximo nivel también. Y nada, eso fue un poco todo”, agregó el lateral de 34 años que quedó libre de Rayo Vallecano de España.

Sobre sus primeros días en el club de Avellaneda, dijo que hizo amistad con el uruguayo Gastón Martirena , a quien “no lo conocía”.

Alfonso "Pacha" Espino en su presentación en Racing junto a Sebastián Saja, director deportivo del club, Ernesto Goñi, agente de GBG, grupo que representa al futbolista, y Diego Milito, presidente de Racing

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“Sí tenía amigos en común, que justo antes de venir hablé con él y demás. Y nada, Gastón es un crack, creo que desde el primer momento no me ha dejado solo, me ha ayudado en todo. Así que sí, obviamente que entre un uruguayo no tenemos que llevar bien”, señaló.

Alfonso "Pacha" Espino en su presentación en Racing

Pacha Espino y su reunión con Nacional

Tras quedar libre en Rayo Vallecano, Espino mantuvo reuniones con Nacional en el actual período de pases, tal como señalaron directivos albos.

El futbolista compartió un encuentro con el vicepresidente Flavio Perchman.

Finalmente, optó por la opción de ir a Racing, donde le hicieron una propuesta mejor.

El Pacha Espino en la final de la UEFA Conference League Foto: AFP

El Pacha llegó a un acuerdo con el conjunto argentino para estampar su firma en un contrato que lo liga a la institución por las próximas dos temporadas.

El equipo dirigido tácticamente por Juan Pablo Vojvoda, quien reemplaza a Gustavo Costas, apuntó al uruguayo con el firme objetivo de sustituir la sensible baja del ex Peñarol, Gabriel Rojas, quien recientemente emigró a Cruzeiro de Brasil.

El defensor llega con un ritmo de competencia absoluto en el primer nivel del fútbol del Viejo Continente. Durante su última campaña con la camiseta de Rayo Vallecano, Espino acumuló un total de 46 partidos oficiales , un año sumamente destacado en el que el club madrileño alcanzó la histórica final de la Conference League que perdió ante Crystal Palace de Inglaterra. A lo largo de dicho ciclo, el futbolista aportó cuatro goles y registró una asistencia.

Alfonso Espino en Los Céspedes Foto: Nacional

Con esta sorpresiva transferencia a Argentina, quedó definitivamente cerrada y descartada la posibilidad de una segunda etapa inmediata de Alfonso Espino en Nacional.

De este modo, los números de su ciclo inicial con el club tricolor permanecen congelados: entre 2014 y 2018, el lateral izquierdo disputó 167 compromisos oficiales, un exitoso lapso temporal en el que logró consagrarse dos veces como campeón uruguayo.

Posteriormente, inició su travesía europea en 2019 al firmar con Cádiz, antes de recalar en Rayo Vallecano en 2023, acumulando un recorrido internacional que ahora pondrá al servicio del fútbol argentino.