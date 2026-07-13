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Mirá cómo le fue a Tigre del Cachila Arias, rival de Nacional en ocho días por la Copa Sudamericana, en su regreso a la competencia en Argentina

El rival de los tricolores ya se puso en marca y jugó por la Copa de ese país

13 de julio de 2026 14:27 hs
El equipo de Tigre

El equipo de Tigre

Foto: AFP

La reanudación oficial de la competencia doméstica no trajo buenas sensaciones para Tigre, rival de Nacional en solo ocho días, el 21 de julio por los playoffs de la Copa Sudamericana y en el que no jugó el uruguayo Ramón "Cachila" Arias. El conjunto dirigido por Diego Dabove se despidió tempranamente de la Copa Argentina tras caer por 1-0 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza este domingo en los dieciseisavos de final, en un encuentro disputado en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Más allá del impacto que significa quedar al margen del certamen nacional, la principal preocupación del Matador radica en el aspecto futbolístico y anímico, considerando que el equipo se encuentra preparándose para la actividad internacional programada ante los tricolores que será su compromiso más relevante en lo que va del semestre.

El desarrollo del juego desnudó las falencias de un equipo al que le costó profundizar y generar peligro en el área rival. La única diferencia en el marcador llegó a los 34 minutos del primer tiempo, cuando el defensor Luciano Gómez cambió por gol un penal sancionado por el árbitro Leandro Rey Hilfer, sellando la clasificación de los mendocinos -vigentes campeones del torneo- a los octavos de final, donde aguardará por el vencedor de la llave entre River Plate y Aldosivi de Mar del Plata.

Los partidos ante Nacional

Esta prematura eliminación de Tigre enciende alarmas inmediatas debido al exigente calendario internacional que asoma en el horizonte.

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El próximo martes 21 de julio a la hora 19, Tigre deberá trasladarse a Montevideo para medirse ante Nacional en el Gran Parque Central, en el partido de ida correspondiente a los exigentes playoffs eliminatorios de la Copa Sudamericana.

Afrontar una serie continental tan compleja tras un tropiezo futbolístico de esta magnitud obliga al cuerpo técnico a corregir errores con extrema urgencia.

El margen de error para el Matador se redujo al mínimo; en apenas una semana.

La revancha contra Nacional se jugará en su estadio de Victoria en las afueras de Buenos Aires, el martes 28 de julio a la misma hora.

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