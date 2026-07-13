Aprobados: los debuts de los tres fichajes internacionales de Nacional y lo que dijo Jorge Bava sobre sus estrenos

Nacional tuvo el debut de tres de sus cinco fichajes hasta el momento, los principales y de renombre internacional, en el partido ante Danubio el pasado sábado en Jardines del Hipódromo, con empate 0-0, en el comienzo del segundo semestre de la Liga AUF Uruguaya por la quinta fecha del Torneo Intermedio.

Ellos fueron el arquero argentino Alexis Martín Arias, el lateral y zaguero costarricense Francisco Calvo, y el volante argentino Franco Zuculini , quienes fueron titulares en el once que colocó Jorge Bava.

Los tres tuvieron actuaciones aceptables, las que fueron destacadas por el entrenador tricolor, pese a que el equipo no pudo ganar.

“Creo que tuvieron un gran partido todos”, dijo Bava luego del encuentro, quien espera que sigan acoplándose a sus compañeros. “A seguir trabajando, aumentar el conocimiento entre ellos para mejorar el equipo”, expresó el DT.

El volante que ofrecieron a Nacional y que Perchman dijo "que no dejaría pasar ni loco": jugó en España este año y estuvo en la selección de Bielsa

El juvenil de Nacional que puede seguir su carrera en el fútbol de Catar tras debutar en Primera en esta temporada

Alexis Martín Arias Foto: Enzo Santos / FocoUy

Alexis Martín Arias debut en el arco

Como se anunciaba, el golero argentino fue titular en el puesto en el que venía atajando Luis Mejía, quien se sumó tarde a la pretemporada por su presencia en el Mundial 2026 con la selección de Panamá y que en Jardines estuvo en el banco de suplente.

Martín Arias sorteó su estreno sin goles en contra y sin complicaciones en un encuentro en el que tuvo pocas intervenciones, con una salida aérea en el área chica, una salida con los pies y una atajada a un tiro desde afuera del área que rechazó con un manotazo.

Luis Mejía en el banco de suplentes Foto: Enzo Santos / FocoUy

Se lo vio rápido para intentar sacar desde el fondo, organizó las salidas en el área en las reposiciones y con voz de mandó para organizar a sus compañeros de zaga.

Francisco Calvo mostró dos facetas

El costarricense Francisco Calvo, el último de los fichajes internaciones en llegar, también se metió en el once titular y comenzó en el puesto de lateral izquierdo, en el 4-3-3 que colocó Jorge Bava y en el que Camilo Cándido jugó por esa banda pero más adelantado, en una de las novedades que dispuso el entrenador.

Maxi Gómez y Francisco Calvo en Danubio vs Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

El jugador tico se lo vio aguerrido y con notoria experiencia, como también con mucho diálogo con sus compañeros. Tuvo una subida clara pero no logró conectar el centro y cabeceó en la jugada que Maxi Gómez luego dio la pelota en el palo.

Luego, en el segundo tiempo, Bava lo pasó a la zaga en lugar de Agustín Rogel, que tenía amarilla, y Cándido quedó como lateral.

Fue compañero de Sebastián Coates y los dos redondearon una correcta actuación ante un rival que puso más énfasis en cuidar su arco que atacar al de enfrente.

Danubio vs Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

Bruno Zuculini, voz de mando en el medio

El otro debut fue el de Bruno Zuculini, quien fue titular en el puesto de 5, como volante más retrasado junto a Luciano Boggio y Agustín Dos Santos

El ex River Plate y Racing marcó presencia en el mediocampo como voz de mando para organizar a sus compañeros y ordenar el equipo.

Bruno Zuculini Foto: Enzo Santos / FocoUy

Fue el volante más retrasado y el encargado de las salidas en una zona que tuvo una variante temprana con la salida de Dos Santos a los 11 minutos y el ingreso de Lucas Rodríguez, jugadores con características diferentes que trastocaron el planteo inicial de Bava.

Zuculini tuvo un remate dentro del área que salió desviado y suave.

Tras el encuentro, el argentino dijo que fue “un partido muy difícil” en “una cancha realmente muy dura con un equipo necesitado, que tiene grandes jugadores, que tiene un buen equipo y que en su cancha se hace fuerte, tiene funcionamiento”.

Bruno Zuculini Foto: Enzo Santos / FocoUy

“Creo que en el segundo tiempo tuvimos chances de abrir el partido, chances claras que el equipo no pudo resolver, pero esto es de todos, ganamos todos. Cuando no podemos hacer goles también la responsabilidad de todos, porque hemos tenido córners a favor y jugadas de tiro libre a favor, que nosotros también, los defensores, no pudimos concretar”, agregó.

“Así que seguir trabajando, agradecer a la gente que vino hasta acá, así que seguiremos”, comentó.

El volante también señaló que hizo el juego de salida que le pidió el DT. “Es lo que me pide Jorge. También ellos a veces, tenemos que saber cómo presionaban ellos, a veces presionaban con uno solo, no hacía falta que yo me meta tan atrás y en otra jugada, cuando presionaban con dos delanteros, quizá la salida de tres era más fácil para el equipo y podíamos progresar con más profundidad, así que es lo que me está tratando de enseñar Jorge, lo que mis compañeros también me piden. Así que ojalá que lo pueda seguir haciendo bien”, dijo el argentino tras su debut tricolor.