El volante que ofrecieron a Nacional y que Perchman dijo "que no dejaría pasar ni loco": jugó en España este año y estuvo en la selección de Bielsa

Nacional negocia con un volante mixto de nivel europeo que el vicepresidente Flavio Perchman dijo este domingo que “no dejaría pasar ni loco” si se dan las condiciones para ficharlo.

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Se trata del hijo de un exjugador del club: Nicolás Fonseca .

El volante, que fue uno de los jugadores de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, terminó su préstamo en Oviedo de España y busca equipo para una nueva cesión desde León de México, club dueño de su ficha.

Este domingo el vice tricolor, Flavio Perchman, habló de esta propuesta pero no dio el nombre.

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Solo dijo que es “un volante mixto que no dejaría pasar ni loco”, del cual se iban a enterar luego de la reunión de directiva de este lunes.

Nicolás Fonseca y Daniel Fonseca

Este lunes al mediodía, trascendió el nombre de Fonseca, según informó radio 1010 AM.

Nicolás Fonseca es hijo de Daniel Fonseca, exjugador de Nacional y la selección uruguaya mundialista en Italia 1990.

Nacido en Napoli, cuando su padre jugaba en ese equipo italiano, el mediocampista comenzó su carrera en Novara de su país, hasta que en 2021 llegó a Uruguay para jugar en River Plate.

Mbappé y Nicolás Fonseca Foto: AFP

Al año siguiente se fue a Wanderers, donde agarró continuidad y buen nivel, hasta que en 2023 lo fichó River Plate argentino, club en el que jugó a partir de 2024.

En 2025 lo contrató León de México, que en enero de este año lo cedió a Oviedo, donde jugó la segunda temporada de LaLiga 2025/26.

Nicolás Fonseca con Uruguay ante Perú FOTO: @Uruguay

Con la selección uruguaya, Marcelo Bielsa lo comenzó a convocar en 2024 y debutó en el amistoso ante País Vasco. Luego, jugó cuatro partidos por Eliminatorias y los amistosos del año pasado ante República Dominicana y Uzbekistán.

El volante no estuvo en la lista de 26 para el Mundial 2026.