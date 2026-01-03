Guillermo Almada confirmó la convocatoria de Nicolás Fonseca y habló sobre el estado de Thiago Borbas

Guillermo Almada , entrenador uruguayo que asumió hace pocas semanas en el Real Oviedo de España , acudió a la conferencia de prensa de este sábado en la previa del partido ante el Alavés y se refirió a las incorporaciones de Thiago Borbas y de Nicolás Fonseca , quién será convocado para el próximo encuentro.

El DT uruguayo comenzó explicando la situación de ambos futbolistas y explicó porque Borbas no será convocado aún: "Nico (Fonseca) y Thiago están en situaciones diferentes. Thiago , desde que terminó el campeonato brasilero más o menos hace un mes, no ha tenido prácticamente nada de entrenamiento y vamos a tener que prepararlo . Y Nico hizo una pretemporada con León y está en otras condiciones... vamos a tenerlo en cuenta ", señaló.

Posteriormente, elogió a ambos jugadores uruguayos: "Son jugadores que conozco, son compatriotas míos. Nico ha tenido buena regularidad, ha estado en la selección uruguaya al igual que Thiago. Son jugadores jovenes con mucha proyección y pienso que nos pueden dar una buena mano".

Sobre Borbas, agregó que “está en una etapa de crecimiento en su carrera futbolísticas” y afirmó que desde Oviedo intentarán a él y a Fonseca “las cosas que consideramos que deben mejorar”.

"Ambos cuadran muy bien en mi idea, uno tiene que llevar el molde de lo que quiere en el correr de los entrenamientos y que se habitúen a los recorridos mayores que estaban habituados a hacer”, continuó el DT, que de todas formas reconoció que esa tarea “se hace un poco difícil por la continuidad de partidos, porque hay que llegar con el descanso adecuado”.

El Real Oviedo, necesitado de triunfos

En base al rival, Almada explicó: "El Alavés es un rival sólido, con una identidad clara. El partido nos va a demandar mucho esfuerzo porque como equipo son fuertes, sobre todo en casa. Conozco bastante al Chacho Coudet, sé cuáles son sus ideas y tiene una trayectoria sólida".

El Real Oviedo transita en la anteúltima posición de LaLiga española, en el lugar 19°, con apenas 11 puntos en 17 partidos disputados, por delante del Levante que se ubica último con 10 unidades, pero con un partido menos.