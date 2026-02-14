Dólar
Guillermo Almada, entrenador uruguayo del Real Oviedo, volvió a hablar de Fonseca y Borbas: mira lo que dijo

Guillermo Almada se presentó en conferencia de prensa en la previa del partido entre el Real Oviedo y el Athletic Club por LaLiga española

14 de febrero 2026 - 14:55hs
Guillermo Almada, DT del Real Oviedo de España

Guillermo Almada, DT del Real Oviedo de España

Foto: EFE

El entrenador uruguayo Guillermo Almada, actualmente en el Real Oviedo, aseguró antes de recibir este domingo a las 10:00 horas por la jornada 23 de LaLiga española al Athletic Club de Bilbao que espera "un partido durísimo" ante los de Ernesto Valverde, además de volver a halagar a los uruguayos Nicolás Fonseca y Thiago Borbas.

"Los hermanos Williams son dos jugadores importantísimos y determinantes por su nivel, pero me centro en lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que saber sortear cualquier dificultad que nos presente el rival", dijo en la sala de prensa de El Requexón el preparador azul, preguntado por la posibilidad de que jueguen o no Iñaki y Nico.

Guillermo Almada
Guillermo Almada en Oviedo

Guillermo Almada en Oviedo

Sobre el momento del Athletic, eliminado en la Champions, décimo en liga y recién derrotado en la ida de la semifinal copera ante la Real, Almada no tuvo dudas en afirmar que la plantilla de los vizcaínos es "numerosa y con muchísima calidad" y que la situación del Real Oviedo, colista de Primera División, tampoco les permite "subestimar" a ningún rival.

"Lo importante que era lo de Vallecas ahora lo es lo del Athletic. Tenemos que seguir tomándonos los partidos como finales, que no sean frases hechas", explicó el entrenador uruguayo, que no quiso hablar demasiado de toda la polémica generada tras la suspensión del encuentro ante el Rayo Vallecano.

Guillermo Almada, DT del Real Oviedo, en la llegada del equipo a Vallecas, antes de la suspensión
ESPAÑA

También pasa en Europa: suspendieron el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo de Guillermo Almada por el mal estado de la cancha

Guillermo Almada sobre Fonseca y Borbas

Por último, Almada hizo referencia a los tres fichajes de invierno, los uruguayos Nico Fonseca y Thiago Borbas y el argentino Thiago Fernández, afirmando estar seguro de que los tres, aunque no estén siendo titulares, "darán un buen nivel porque tienen las cualidades que la plantilla necesita para mejorar".

El Real Oviedo, colista de Primera División, cerrará la semana de trabajo esta mañana en El Requexón y después ofrecerá la lista de convocados para recibir al Athletic este domingo.

FUENTE: EFE

