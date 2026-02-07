También pasa en Europa: suspendieron el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo de Guillermo Almada por el mal estado de la cancha

Guillermo Almada, DT del Real Oviedo, en la llegada del equipo a Vallecas, antes de la suspensión

El Real Oviedo , dirigido por el uruguayo Guillermo Almada y con varios uruguayos en su plantel, viajó a Madrid para enfrentar al Rayo Vallecano de visitante, en un partido que debía disputarse a las 10:00 de este domingo . Sin embargo, el encuentro fue suspendido por un motivo poco común en el fútbol de primer nivel de Europa : el mal estado de la cancha.

Según informó LaLiga de España en un comunicado, el encuentro se suspendió debido a que "en el momento actual, el terreno de juego (del estadio de Vallecas) no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad".

El partido suspendido era fundamental para ambos equipos en la lucha por el descenso . El Rayo, en el que juega Alfonso Espino , está en el puesto 18 con 22 puntos , en zona de descenso y a un punto de los hasta ahora salvados Getafe y Valencia . En tanto, Oviedo es el último equipo de la tabla con 16 unidades , por lo que una victoria este domingo lo hubiese acercado a los equipos que luchan por no descender a Segunda.

Además, la situación se da un día después de que los jugadores del Rayo reclamaran, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) , que el mal estado del campo de juego y las instalaciones de Vallecas son problemas que se vienen agravando hace semanas.

Por todo esto, la suspensión generó molestias en el lado del equipo de Almada, en el que juegan los uruguayos Federico Viñas, Nicolás Fonseca y Thiago Borbas. "El Real Oviedo expresa su profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo, teniendo en cuenta la situación clasificatoria y la relevancia de los puntos en disputa para ambas entidades", explicó el club azul en su comunicado.

El Oviedo, que se solidariza con "la plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Rayo Vallecano", subraya que esta decisión "supone un perjuicio evidente tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico" para la entidad carbayona.

Por último, el club anunció que "estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas".

"Entendemos que hay unas reglas del juego y se han saltado. Cada partido que tenemos en casa tenemos que pasar unas pruebas de LaLiga y hay sanciones, así que esta situación es vergonzosa. Claramente muestra el estado que atraviesa nuestra competición, se han saltado todas las reglas", aseguró el director deportivo del Real Oviedo, Roberto Suárez, en unas declaraciones compartidas por el club.

Suárez afirmó que "se sabe de sobra que el césped de Vallecas se acabó de poner ayer y es imposible que esté bien", e incidió en que, a partir de ahora, "los clubes de LaLiga ya no juegan con las mismas reglas".

Por su parte, el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, ha abordado, en declaraciones a la Cadena Cope, los pasos a seguir por la entidad carbayona tras afirmar que el club azul "está en su derecho de reclamar el partido por ganado".

FUENTE: Con información de EFE