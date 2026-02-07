Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / MÉXICO

Rodrigo Aguirre cambió de equipo en México: el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa pasó de América a Tigres

"¡Experiencia, potencia, garra charrúa y olfato goleador! ¡Rodrigo Aguirre llega para firmar con el más campeón de Nuevo León!", celebró Tigres en sus redes

7 de febrero 2026 - 18:37hs
Foto: Guillermo Arias / AFP

El delantero Rodrigo Aguirre fue confirmado como nuevo fichaje del Tigres de México, al que llega cedido desde el América del mismo país, que debió desprenderse de él para la llegada de un nuevo jugador extranjero.

"¡Experiencia, potencia, garra charrúa y olfato goleador! ¡Rodrigo Aguirre llega a La U para hacer exámenes médicos y firmar con el más campeón de Nuevo León!", anunció Tigres en sus redes sociales.

En Tigres compartirá equipo con César Araújo, contratado días atrás luego de ser uno de los jugadores pretendidos por Nacional en el actual periodo de pases, y con Fernando Gorriarán.

La salida del América del jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa se debió, según reportaron distintos medios mexicanos, a la llegada del brasileño Raphael Veiga, proveniente del Palmeiras. Debido a este fichaje, las "Águilas" debieron liberar a un jugador no formado en México para poder inscribir al volante ofensivo, y el elegido fue el delantero uruguayo.

SELECCIÓN

Rodrigo Aguirre se va del América de México: Tigres y el Tijuana del Loco Abreu pelean por su fichaje

Eduardo Ache, integrante del comité ejecutivo de la AUF; Ignacio Alonso, presidente de la AUF, y Yamandú Orsi, presidente de la República, en la gira del gobierno uruguayo por China
FÚTBOL URUGUAYO

Gira de la AUF por China: inversiones para la remodelación del Estadio Centenario para el Mundial 2030 y un intercambio en la base del fútbol

El atacante llegó al América en 2024, proveniente del Monterrey, clásico de Tigres, y durante su paso por el aguila jugó 58 partidos y anotó 16 goles. Con el club obtuvo la Campeones Cup y el Torneo Apertura mexicano en 2024.

Lleva nueve partidos jugados y tres goles en la selección uruguaya, en la que debutó en noviembre de 2024 tras ser convocado por Bielsa.

