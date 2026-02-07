Rodrigo Aguirre cambió de equipo en México: el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa pasó de América a Tigres

El delantero Rodrigo Aguirre fue confirmado como nuevo fichaje del Tigres de México , al que llega cedido desde el América del mismo país, que debió desprenderse de él para la llegada de un nuevo jugador extranjero.

"¡Experiencia, potencia, garra charrúa y olfato goleador! ¡Rodrigo Aguirre llega a La U para hacer exámenes médicos y firmar con el más campeón de Nuevo León!", anunció Tigres en sus redes sociales.

En Tigres compartirá equipo con César Araújo , contratado días atrás luego de ser uno de los jugadores pretendidos por Nacional en el actual periodo de pases, y con Fernando Gorriarán .

La salida del América del jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa se debió, según reportaron distintos medios mexicanos, a la llegada del brasileño Raphael Veiga , proveniente del Palmeiras. Debido a este fichaje, las "Águilas" debieron liberar a un jugador no formado en México para poder inscribir al volante ofensivo, y el elegido fue el delantero uruguayo.

El atacante llegó al América en 2024, proveniente del Monterrey, clásico de Tigres, y durante su paso por el aguila jugó 58 partidos y anotó 16 goles. Con el club obtuvo la Campeones Cup y el Torneo Apertura mexicano en 2024.

Lleva nueve partidos jugados y tres goles en la selección uruguaya, en la que debutó en noviembre de 2024 tras ser convocado por Bielsa.